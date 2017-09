Protocolo entre escola local e universidade norte-americana pode abrir caminho para um acordo de geminação

O estabelecimento de novos protocolos entre a Escola Hou Kong e a Central Washington University, do estado homónimo norte-americano, poderá dar azo a um acordo mais aprofundado entre Macau e a cidade norte-americana de Sammamish. Além dos encontros mantidos entre as duas instituições de ensino, a comitiva de Macau reuniu-se também com o Rotary Club local e com outros estabelecimentos de ensino. Um dos membros do conselho municipal de Sammamish manifestou à imprensa local o desejo de ver um acordo de geminação assinado com Macau.

Um encontro entre o director da Escola Hou Kong, Iao Tun Kong, representantes da Central Washington University e membros do conselho municipal da cidade de Sammamish, localizada no estado norte-americano de Washington, na costa oeste do país, poderá abrir caminho para um acordo de geminação entre Macau e aquela cidade norte-americana. A notícia foi avançada por um jornal local, que dá conta dos encontros mantidos em Julho último com o propósito de aprofundar os protocolos já existentes e criar novos programas de intercâmbio entre as duas instituições de ensino.

Presente nos encontros esteve Ramiro Valderrama, membro do conselho municipal de Sammamish, que desempenhou o papel de mediador entre as duas partes. À imprensa local, o político disse que este plano de geminação entre as cidades, caso se venha a concretizar, pautará a conclusão de um projecto avançado por aquele conselho municipal há cinco anos mas que, entretanto, foi arquivado: “Naquela altura, o conselho disse o que queria fazer e atribuiu cinco mil dólares [cerca de 40 mil patacas] para arrancar com o projecto. Se Macau olhar formalmente para a iniciativa, eu irei apresentar um pedido ao conselho para avançar e discutir o processo de criação do estatuto de “cidade irmã” com Macau”, garantiu Valderrama.

Além dos encontros mantidos com a Central Washington University, a comitiva de Macau reuniu-se também com responsáveis de outras escolas como a Eastside Catholic School, com a associação YMCA e também com o Rotary Club local. Ramiro Valderrama revelou ainda que a Câmara do Comércio de Sammamish demonstrou interesse em cultivar relações com Macau: “Com as escolas e a YMCA a bordo, a Câmara [do Comércio] quer também estar envolvida e o Rotary [Club] de Sammamish também quer tirar proveitos. Se vamos ter todos estes estudantes a vir e a ir gostaríamos de estabelecer laços com o Rotary [Club] de Macau para beneficiar e aumentar os laços culturais”, explicou Ramiro Valderrama.

Enquanto o projecto não sai do papel, a Central Washington University e a Escola Hou Kong continuam a aprofundar os protocolos de cooperação que já assinaram. Entre as instituições existe já um programa experimental de ensino, no qual alunos da universidade norte-americana vêm para Macau ensinar inglês às crianças locais. No próximo Verão, a Escola Hou Kong planeia levar 200 estudantes até ao estado de Washington para um campo de Verão que pode evoluir no sentido de se tornar um programa de intercâmbio anual: “Considerando a magnitude e o tamanho da cidade, nós teríamos muita sorte em sermos tidos em conta por uma cidade como Macau. Seria uma oportunidade única para nós. Os nossos cidadãos iriam beneficiar consideravelmente com uma oportunidade destas”, notou Valderrama.

O que são “cidades irmãs”?

De acordo com o portal electrónico “Sister Cities International”, o termo “cidades irmãs” foi apresentado pela primeira vez em 1956 pelo então presidente dos Estados Unidos da América, Dwight D. Eisenhower. A ideia original era a de ligar cidades, distritos ou estados norte-americanos com estruturas similares de outros países. Os programas desenvolvidos podem estar relacionados com os jovens e educação, arte e cultura, trocas e negócios ou com o desenvolvimento comunitário.

Actualmente, Macau tem acordos de geminação com as cidades portuguesas de Lisboa, Porto e Coimbra, com São Paulo, no Brasil, com Linkoping, na Suécia e ainda com a cidade da Praia, em Cabo Verde. Adicionalmente, Macau assinou um acordo de amizade com Bruxelas, na Bélgica, um memorando de entendimento cultural com a cidade norte-americana de São Francisco e um acordo de cooperação com Da Nang, no Vietname.