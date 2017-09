PJ inaugurou novas instalações, centradas no combate ao tráfico de droga

A Polícia Judiciária inaugurou ontem as novas instalações da Divisão de Investigação e Combate ao Tráfico de Estupefacientes na zona de Mong Há. As novas instalações têm como objectivo melhorar a capacidade de reacção ao tráfico transfronteiriço de droga que ocorre na Zona Norte da cidade. Na inauguração estiveram presentes o secretário para a Segurança, Wong Sio Chak e o comandante-geral dos Serviços de Polícia Unitários, Ma Io Kun.

O novo posto tem as mesmas funções e objectivos que um outro localizado no edifício Hung Fat Garden, localizado na Rua do Minho. Ambas as instalações têm como propósito levar a cabo os trabalhos de investigação criminal e permitir o funcionamento operacional da Divisão de Investigação e Combate ao Tráfico de Estupefacientes.