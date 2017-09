Observatório Cívico testou sistema de votação para invisuais

Os candidatos da lista “Observatório Cívico”, liderada por Agnes Lam, optaram esta terça-feira por uma forma diferente de fazer campanha, ao acompanhar um dirigente da Macau People with Visually Impaired Rights Promotion Association ao Pavilhão do Fórum para que simulasse o processo de votação na urna de voto colocada no local pela CAEAL.

Invisual, Teddy Chio acabou por louvar o esforço de integração promovida pela Comissão de Assuntos Eleitorais da Assembleia Legislativa. Inicialmente, o organismo liderado por Tong Hio Fong acabou por sugerir a criação de boletins de voto em braille, mas acabou por propor em alternativa a introdução de uma placa em relevo que sirva de guia aos invisuais do território. Preocupado com o acesso à informação por parte dos invisuais, o Observatório Cívico distribuiu por mensagem e através das redes sociais uma versão em áudio do seu programa político.