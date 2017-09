Novos empréstimos para a habitação sobem 65 por cento em Julho

Os novos empréstimos para a compra de casa em Macau aumentaram 65 por em Julho face ao período homólogo e 19,1 por cento comparativamente ao mês anterior, indicam dados oficiais ontem divulgados.

De acordo com as estatísticas da Autoridade Monetária de Macau (AMCM), os bancos concederam, em Julho, 5,8 mil milhões de patacas em empréstimos, dos quais 66,2 por cento a residentes de Macau, menos 19,4 por cento em relação ao mês anterior.

Os empréstimos a não residentes no mês de Julho (cerca de 1,9 mil milhões de patacas) tiveram um aumento exponencial de 2.950 por cento em comparação com o mesmo período do ano passado e de 1.701 por cento relativamente a Junho deste ano.

Os novos empréstimos comerciais para actividades imobiliárias aprovados em Julho atingiram 10,9 mil milhões de patacas (1,1 milhões de euros), mais 210,9 por cento em relação ao período homólogo do ano passado, e mais 79,5 por cento em termos mensais, indicou a AMCM.

No final de Julho, o saldo bruto dos empréstimos hipotecários para habitação correspondeu a 187,9 mil milhões de patacas, enquanto o dos comerciais alcançou 172,2 mil milhões de patacas.

O elevado preço da habitação é uma das principais queixas da população de Macau.