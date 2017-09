Novo Progresso de Macau acusa autoridades policiais de abuso de poder

A lista do “Novo Progresso de Macau”, ligada à Associação Novo Macau, denunciou o que diz ser um caso de abuso de poder por parte das autoridades policiais. A candidatura liderada por Sulu Sou disse ontem que se reuniu na zona de Fai Chi Kei e que agentes policiais quiseram deter alguns participantes, por alegada afixação ilegal de materiais propagandísticos.

Joana Figueira

Depois de se assumir alvo de opressão por parte das autoridades do território, a Associação Novo Progresso de Macau acusou ontem a polícia de “abuso de poder”. Em causa está a colocação de material de propaganda eleitoral em espaços públicos que o Corpo de Polícia de Segurança Pública (CPSP) terá considerado terem sido ocupados de forma ilegal. Paul Chan Wai Chi, o número dois da lista, foi abordado pelas autoridades, que terão tentado deter alguns dos que participaram na acção de campanha. Antigo deputado, Chan Wai Chi entregou ontem uma declaração à Comissão para os Assuntos Eleitorais da Assembleia Legislativa (CAEAL) exigindo explicações sobre as restrições às reuniões em espaços públicos.

Às 17h de Segunda-feira, Paul Chan Wai Chi e vários apoiantes da lista 7 estavam na zona de Fai Chi Kei, numa iniciativa que denominaram de assembleia eleitoral: “Agentes policiais abordaram Paul Chan e informaram-no de que algumas bandeiras [de propaganda política] estavam afixadas de forma ilegal em espaços públicos e quiseram deter alguns voluntários da Associação Novo Progresso de Macau”, contou aos jornalistas Jason Chao, membro da Associação Novo Macau.

De acordo com Chao, Paul Chan terá declarado às autoridades ser o mandatário da lista 7 e responsável pelas acções dos participantes daquela reunião: “O problema está no facto de os agentes policiais não terem conseguido identificar a pessoa que afixou as bandeiras”, disse o activista, acrescentando que Chan prestou declarações às autoridades durante meia hora, no interior de um veículo.

“Paul Chan ficou surpreendido com o comunicado divulgado pelo CPSP à meia-noite de ontem [Segunda-feira], onde era alegado que um candidato havia sido acusado de desobediência agravada por colocar material propagandístico em espaços públicos”, explicou Jason Chao.

Na nota de imprensa lê-se que “a Polícia de Segurança Pública identificou dois casos relacionados com promoção ilegal e desobediência agravada”, na Rua Sul do Patane. O comunicado prossegue, indicando que “um agente da PSP interrogou o candidato [Paul Chan], que assumiu as acções de desobediência agravada e assumiu as responsabilidades”.

As informações avançadas pelas autoridades não correspondem à verdade, defende o número dois da lista encabeçada por Sulu Sou: “Paul Chan Wai Chi afirma que apenas disse aos agentes policiais que assumiria a responsabilidade, mas que não sabia quem era a pessoa em questão, nem a polícia conseguiu identificar quem colocou as bandeiras”, apontou Jason Chao.

JASON CHAO: “A COMISSÃO PARA OS ASSUNTOS ELEITORAIS FAZ PARTE DO CAOS”

“A ocupação de espaços públicos é parte da liberdade de assembleia. Quando se exerce a liberdade de reunião, acontece uma ocupação razoável de espaços públicos, parte inalienável da liberdade”, defendeu ontem Jason Chao, em declarações aos jornalistas.

O activista pró-democrata apontou que o abuso de poder por parte das autoridades representa um “desrespeito pelo cumprimento da lei” e que a CAEAL, apesar de não ter estado envolvida no caso directamente, “faz parte do caos”.

A Novo Progresso de Macau quer que o organismo presidido por Tong Hio Fong esclareça as restrições às reuniões em locais públicos da cidade: “Independentemente de quais forem as restrições, não podem de forma alguma sobrepor-se a leis superiores [à Lei eleitoral]. A protecção dos direitos fundamentais é um dos princípios básicos”, defendeu Chao, sublinhando que “não se pode isolar pedaços da lei e proceder de acordo com isso. Deve ter-se em consideração a protecção dos direitos fundamentais, que abrangem as reuniões livres. Não podemos deixar que as restrições injustificadas que sobreponham”, rematou.