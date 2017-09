Na terra que o viu nascer, Pessanha segue bem vivo

Coimbra recebeu no passado dia 7 de Setembro aquilo que foi descrito como uma “overdose de Camilo Pessanha”. As celebrações dos 150 anos do nascimento do poeta na sua cidade natal foram “um agradecimento” e “um clarão de luz contra a indiferença”.

Reportagem de Hélder Beja, em Coimbra

Fotografia de Jorge Abreu Vale

“Nós somos os discípulos de Pessanha!” O grito pungente chega por uma das mais de 20 vozes que rumaram ao Jardim da Sereia, em Coimbra, nesta manhã clara de 7 de Setembro de 2017, dia em que se celebra século e meio sobre o nascimento de Camilo Pessanha, feito poeta nestas ruas de onde haveria de partir para desaguar em Macau.

Não foram as sereias de Homero nem as tágides de Camões que convocaram a gente coimbrã para este dia, mas o chamamento poético esteve bem presente, no nome do jardim e na memória de Pessanha, cujo busto moldado em bronze, da autoria do escultor Cabral Antunes e visível à direita de quem entra, ali permanece desde 1967, data do centenário da sua entrada neste mundo.

A Casa de Chá do Jardim da Sereia acolheu os ‘discípulos’ para um café da manhã acompanhado da distribuição de um pequeno jornal dedicado a Camilo Pessanha, produzido para o efeito pela Editorial Moura Pinto, parceira habitual deste tipo de homenagens a autores em diferentes municípios. Nas mesas da casa de chá, cada jarra que as enfeita tem por base um livro a condizer com a ocasião.

Os convivas caminham até ao busto de Camilo Pessanha, onde é depositado um ramo de flores – rosas brancas e vermelhas e jarros. A palavra é dada a representantes do Grupo de Arqueologia e Arte do Centro (GAAC), que tomou em mãos a organização deste dia de actividades, e da Câmara da Municipal de Coimbra, que se associou à iniciativa. Mas cedo chega a vez dos dizedores e o primeiro poema a ressoar pela cidade é aquele que abre “Clepsydra”, o poema ‘Inscrição’.

Eu vi a luz em um país perdido.

A minha alma é lânguida e inerme.

Oh! Quem pudesse deslizar sem ruído!

No chão sumir-se, como faz um verme…

Palavras ditas em muitos tons, por mulheres e homens, jovens e menos jovens, repetidas quase ao expoente máximo da loucura. Assim arranca o dia dele, o poeta que haveria de fazer vida a Oriente e enamorar-se da civilização chinesa. Todos estes anos depois, Coimbra não esqueceu o seu filho: “Acho que aqui Pessanha é um poeta relativamente bem conhecido. Claro que dizer que um poeta é conhecido, ou qual é o mais conhecido, é difícil, porque por Coimbra passaram imensos dos grandes nomes da nossa literatura e da nossa poesia. Se andarmos atentos por essas vielas, encontramos tabuletas, epígrafes, placas encomiásticas, de nomes muito sonantes da nossa cultura”, diz Carlos d’Abreu, transmontano a viver em Coimbra e um dos membros do GAAC envolvido nas celebrações do poeta de “Clepsydra”.

Há quase cinco anos Carlos d’Abreu chegou para viver em Coimbra no Dia Mundial da Poesia, sem conhecer ninguém mas com uma lista de nomes no bolso: “Logo nesse dia fui integrado numa tertúlia de evocação ao [escritor] Joaquim Namorado. Apesar de eu não ser de Estudos Literários, tenho uma grande estima por esse neo-realista, porque o único poema que eu gravei numa tela e que tenho numa casa minha no Douro, é dele. Logo aí fui integrado, esta é uma cidade hospitaleira, onde há massa crítica.”

Sobre Pessanha, d’Abreu destaca as raízes transmontanas do autor. “Tenho alguma estima por Camilo Pessanha, não porque ele possa ser o introdutor do simbolismo em Portugal ou pela repercussão mesmo tardia nos outros poetas desse período, mas porque é um poeta, primeiro; e, tendo nascido em Coimbra, as raízes dele são em Trás-os-Montes, portanto ele é meu conterrâneo por essa via.”

A voz possante deste homem de barbas fartas e cachimbo aceso será uma das que mais tarde ouviremos em várias ruas de Coimbra, atirando poemas de Pessanha à gente que passa. Antes, ainda pela manhã, tempo de sentar à sombra das árvores do Jardim da Sereia, para escutar a instalação sonora preparada por elementos do Círculo de Iniciação Teatral da Academia de Coimbra – CITAC, um marco cultural da cidade, e gravada noutra instituição desta terra, a Rádio Universitária de Coimbra – RUC.

Sozinho, a escutar as vozes dos actores do CITAC enquanto folheia a edição bilingue português-chinês de “Clepsydra”, editada em Macau no ano passado, está Mário Lu, 20 anos, estudante chegado de Pequim duas semanas antes. “O meu nível de português não é muito alto, vim estudar por três anos Literatura Portuguesa”, diz a medo, segurando a tradução dos poemas de Pessanha feita pelo poeta Yao Feng. “Já tinha lido este livro nas férias de verão. Antes conhecia este poeta por uma versão e tradução mais antigas, mas claro que esta tradução é melhor”, garante o estudante que antes de rumar a Coimbra cursou língua portuguesa em Pequim durante dois anos. Em várias ocasiões desta homenagem coimbrã a Pessanha, Lu, vestido de preto, corpo magro e longo, acaba por ser o centro das atenções ao dizer em mandarim os versos do poeta que viveu na China. Entre os seus poemas favoritos que a timidez lhe permite apontar, estão ‘Estátua’, ‘Caminho’ e ‘Poema Final’.

Admirador confesso da tradução de “Clepsydra” assinada por Yao Feng, Mário Lu tem também o sonho de vir a verter para a língua chinesa algumas peças da literatura portuguesa. Para já, conhece e aprecia o que está disponível. “Gosto muito de José Saramago, vários dos seus romances foram traduzidos para chinês. Além dele, Eça de Queiroz, que li um pouco, e o poeta Fernando Pessoa. Acho que Pessoa é o mais conhecido, porque muita gente leu o ‘Livro do Desassossego’, do qual existem várias versões traduzidas do inglês.”

Encontraste-me um dia no caminho

Em procura de quê, nem eu o sei.

­ Bom dia, companheiro, te saudei,

Que a jornada é maior indo sozinho

Findo o almoço, a Casa da Escrita, já em plena alta coimbrã, é agora a base dos ‘discípulos’. Nas ruas adjacentes, confirmam-se as palavras de Carlos d’Abreu: nesta casa viveu Eça de Queiroz, debaixo daquele arco passa-se uma das cenas de um romance de Vergílio Ferreira. Aqui, a literatura está por toda a parte, mesmo que estudantes que preparam o novo ano lectivo e turistas ocasionais nem sempre dêem por ela.

Lá dentro, na Casa da Escrita, Gil Mac está prestes a apresentar “Oráculo”, performance intimista já mostrada em Macau e que traça “o destino transportado pelo baralho da vida de Camilo Pessanha e a sua ‘Clepsydra’, obra seminal do simbolismo português”: “Eu, tal como Camilo Pessanha, nasci em Coimbra e embora tenha encontrado a ‘Clepsydra’ na minha adolescência, foi em Macau que reencontrei o poeta e a partir desse momento nunca mais o deixei de procurar. Depois de vários objectos artísticos criados a partir desta obsessiva investigação que iniciei há quatro anos, celebrar os 150 anos do nascimento do homem e do fantasma que me persegue era para mim uma inevitabilidade”, confessa Gil Mac.

Fazer parte desta celebração como agente mobilizador, performer e designer gráfico “não foi só uma obrigação, mas uma emocionante partilha”, garante o artista. E poder envolver a RUC e o CITAC na disseminação da poesia de Pessanha foi, acredita, “uma aposta ganha, que necessita de continuidade para dar os mais variados frutos tais como peças de teatro, instalações sonoras, áudio-livros”.

Da colaboração com o GAAC, que Gil Mac vê como “o facilitador perfeito” para que novos projectos envolvendo várias instituições possam surgir, o criador leva também a experiência de conhecer “uma geração afecta a Pessanha e a Coimbra que não conhecia”: “Tenho curiosidade em comunicar e desenvolver trabalho em conjunto. Temos a oportunidade e a agradável obrigação de até ao fim do ano produzir juntos, pelo menos, mais dois eventos dedicados a Camilo Pessanha. Projectos não faltam, precisamos de os desenhar, refinar as ideias e meter as mãos à obra”, alegra-se.

Poesia na rua

Enquanto “a magia das cartas” de Gil Mac vai entretecendo os pensamentos dos que passam pela Casa da Escrita, Carlos d’Abreu, Mário Lu e mais um punhado de dizedores avançam sobre as ruas de Coimbra, da Sé Velha à Baixa, da Praça da República à Praça 8 de Maio, distribuindo dezenas de poemas impressos no verso de pequenos postais que mostram Camilo Pessanha, ofertando-os também ao vento, através da palavra dita. Há quem abrande o passo e aplauda as leituras, como há quem não faça caso e siga caminho. A poesia, ao contrário da morte, não toca a todos.

A morte, essa, chegou para Pessanha há 91 anos, em Macau, não sem que antes tivesse deixado um legado que vai muito além dos poemas de “Clepsydra”. É sobre esse labor – educativo, jurídico, coleccionsta e sobejamente menos conhecido – que se debruça a conferência preparada para este dia por Daniel Pires, um dos maiores especialistas em Pessanha, homem que tem vindo a publicar vários títulos à volta da obra do poeta.

A Casa da Escrita enche-se para a sessão com Pires, apresentado pelo curador do espaço, António Vilhena, que não poupa nas palavras elogiosas ao investigador e ao poeta de “Clepsydra”, falando de uma “overdose de Camilho Pessanha que hoje atravessou a cidade e também passa por aqui”. Para Vilhena, Pessanha trata-se de “um poeta que é o paradigma das pequenas distracções do país, triste país, mas é o Portugal que nós somos”. Realçando que “a história demora a acordar a neblina densa da indiferença”, o curador refere Camilo e Pessoa: “Ambos precisaram de muito tempo para que o mundo os desocultasse”.

Satisfeito por ver a Casa da Escrita participar nas celebrações do poeta, António Vilhena descreve este dia como “um clarão que traz a luz contra a indiferença”: “Esta data é um agradecimento a Camilo Pessanha, mas também é uma desocultação”, insiste, antes de passar a palavra a Daniel Pires.

Ao longo de mais de meia hora, o investigador natural de Setúbal – e que tem dedicado muito do seu tempo à vida e obra de outro poeta maior, Bocage – mostra aos presentes facetas da vida de Pessanha em Macau ainda relativamente desconhecidas, sublinhando várias vezes “o enorme humanismo” que o poeta terá demonstrado ao longo da vida. O estudo da língua sínica, a colecção de arte chinesa que construiu e que doou por duas vezes ao Estado português, e o seu trabalho enquanto jurista foram os principais focos da intervenção do estudioso, que deixou igualmente várias sugestões de leitura sobre Macau e Camilo Pessanha.

Acabar em festa

Ao jantar, no antigo edifício do Governo Civil que é hoje um restaurante com vistas sobre o Mondego, os versos continuaram a correr de mesa em mesa, como o pão e o vinho.

Faltava ainda que os discípulos descessem à Baixa e ao Café Santa Cruz para inaugurar a exposição de pintura de Ivone Tavares e para, às onze da noite, soprarem as velas do bolo e beberem o champanhe que assinalaria os 150 anos de Camilo Pessanha.

No final do dia, Gil Mac era um homem satisfeito: “Foi delicioso ouvir a ‘Inscrição’ e o ‘Fonógrafo’ em português e mandarim de manhã, e soprar as 150 velas e beber do champanhe Clepsydra, às 11 da noite. ‘É uma semente!’, disse eu muitas vezes durante este dia memorável em que revi e fiz amigos de vários hemisférios e universos paralelos. Viva Pessanha!”