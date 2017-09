Metro Ligeiro: Decidido traçado preliminar de Linha de Seac Pai Van  

O Governo vai ajustar o método de pagamento da empreitada de construção do projecto de superestrutura do Parque de Materiais e Oficina do Sistema de Metro Ligeiro, noticiou ontem a emissora em língua chinesa da Rádio Macau. À Ou Mun Tin Toi, o Gabinete para as Infra-Estruturas de Transportes confirmou que vai pagar este ano 70 por cento dos mais de mil milhões de patacas que a obra vai custar. O organismo diz que o progresso registado na edificação do espaço de armazenamento do material circulante é satisfatório. O Governo está a acelerar os trabalhos de construção relativos ao segmento da Taipa do metro ligeiro, de forma a que a estrutura possa ser inaugurada, como previsto, em 2019.

O Gabinete para as Infra-Estruturas de Transporte esclareceu ainda que o projecto para o ramal de Seac Pai Van já está definido. O organismo diz que o traçado tem por base um dos projectos preliminares apresentados pelo Executivo.

A Linha de Seac Pai Van deve ter início junto ao Posto Fronteiriço do Cotai, passar pela Rotunda Flor de Lótus, pela Estrado do Isto e pela Rotunda de Seac Pai Van, antes de entrar na Estrada de Seac Pai Van. Durante a fase de elaboração do projecto, assume o Gabinete para as Infra-Estruturas de Transportes, serão feitos os ajustamentos tidos como necessários com o propósito de assegurar a ligação com a Linha da Taipa. O Governo compromete-se a dar a conhecer informação mais detalhada sobre o projecto assim que o plano final do traçado estiver decidido.