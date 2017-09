Maratona Internacional de Macau com mais dois mil participantes  

A 36.ª Edição da Maratona Internacional de Macau vai para a estrada a 3 de Dezembro e a grande novidade é o aumento no número das vagas existentes. Também as inscrições passam a ser feitas em dias separados, anunciou ontem o Instituto do Desporto.

João Santos Filipe

A edição deste ano da Maratona Internacional de Macau vai ter vagas para 12 mil participantes, ou seja mais dois mil do que na última edição da prova. A novidade foi anunciada ontem, na apresentação da competição, pelo presidente do Instituto do Desporto, Pun Weng Kun, estando a prova agendada para 3 de Dezembro.

De acordo com o responsável do Governo, este ano vão ser 1.600 as vagas para os participantes na maratona, 4.600 para a meia-maratona e 5.800, na prova da mini-maratona. Estas alterações escondem um aumento de 200 vagas na prova-raínha do atletismo, de cem vagas na corrida com 21,0975 km e mais de 800 vagas, na prova de 5,5 km, face aos números relativos ao ano passado.

O aumento do número de participantes foi, posteriormente, comentado pela Chefe do Departamento do Grande Prémio de Macau e dos Grandes Eventos Desportivos, See Lei Si Leng: “Nós queremos sempre mais gente a correr, mas temos de ter em conta os tamanhos das estradas, a segurança, as instalações do estádio. É complicado arranjar espaço para colocar todos os atletas no estádio, porque não é só meter as pessoas lá dentro. Elas depois precisam de casas-de-banho, lugares para se equiparem, guardarem os equipamentos”, sublinhou a responsável.

Outra das novidades passa pelo facto das inscrições ocorrerem este ano em dias separados, com as inscrições para a maratona e meia-maratona a abrirem às 09h00 de 23 de Setembro. As inscrições para a mini-maratona começam no dia seguinte, à mesma hora: “Dividimos as inscrições para facilitar o processo a quem se inscreve a partir da internet, não queremos que haja demasiado tráfego no portal”, explicou See Lei.

O percurso não sofre grandes alterações face à edição do ano passado. A mini-maratona é integralmente disputada na Taipa, enquanto a meia-maratona arranca na Taipa e atravessa a Ponte Nobre de Carvalho. Já em Macau, os atletas seguem até à Estátua de Kun Iam, e depois passam pela Barra e regressam à Taipa pela Ponte de Sai Van, entrando no Estádio. Na Maratona, os atletas fazem o mesmo percurso da meia, com a diferença que depois de regressarem à Taipa vão duas vezes a Seac Pai Van, voltando para trás à frente do complexo residencial One Oásis: “O percurso deste ano não teve muitas modificações, porque as opiniões no ano passado foram favoráveis. As pessoas ficaram contentes por passarem a correr por muitos monumentos”, disse See Lei.

Orçamento de 11 milhões

A edição deste ano tem um orçamento de 11 milhões de patacas, sendo que o patrocínio da Galaxy cobre apenas 2,5 milhões. No total, a organização vai distribuir 1,88 milhões de patacas em prémios, o equivalente a 235,35 mil dólares norte-americanos.

As inscrições para a maratona e para a “meia” custam 100 patacas para os sócios da Associação Geral de Atletismo, 150 para os locais e 400 patacas para os não-residentes. Na mini-maratona, os não-residentes pagam 70 patacas e os residentes 50. Ao contrário das edições anteriores, não há desconto durantes os primeiros dias das inscrições.

No ano passado, o queniano Peter Some e a norte-coreana Kim Hyang foram os vencedores da maratona. A portuguesa Doroteia Peixoto e o queniano Joseph Ngare triunfaram na meia distância.