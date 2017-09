Jogo de críquete leva a adiamento da partida de futebol entre Macau e a Índia

Inicialmente a partida Índia-Macau estava agendada para 10 de Outubro, às 19h00 locais. No entanto, o facto de ao mesmo tempo decorrer a partida de críquete Índia-Austrália, fez com que a Federação de Futebol Indiana solicitasse o adiamento da partida, após ter sido pressionada pelas televisões que vão transmitir os encontros. O jogo de futebol ficou assim agendado para 11 de Outubro.

A história é avançada pelo portal Goal.com, numa versão que contradiz a versão oficial apresentada . Segundo a versão que veio a público, a federação indiana tinha justificado o pedido para adiar o jogo junto da Confederação Asiática de Futebol (AFC) com o facto de dizer que o Estádio Sree Kanteerava, em Bangalore, onde vai decorrer o encontro, estava ocupado.

Porém, segundo o Goal.com, os responsáveis pela transmissão televisiva sentiram que o facto dos encontros decorrerem ao mesmo tempo ia afectar as audiências de ambos, pelo que pressionaram a federação de futebol para mudar o encontro: “É triste ver o ponto a que chegou a situação, com um jogo internacional a ser adiado por causa de um jogo de críquete. Só podemos esperar que isto não se volte a repetir”, disse ao portal fonte ligada ao processo.

Depois do pedido, a Confederação Asiática de Futebol aceitou o pedido para adiar o jogo, com duas condições: o encontro tinha de se realizar numa data reservada para jogos internacionais, e a Índia precisava de obter a concordância de Macau. Uma vez que os dois requisitos foram obtidos, foi possível adiar a partida.

Macau e Índia integram o grupo A de qualificação para a Taça da Confederação Asiática de Futebol. Numa altura em que estão disputadas disputadas três jornadas do grupo, a selecção local ocupa o último lugar com outras tantas derrotas. Por sua vez, a Índia está na primeira posição, com três vitórias. Na última jornada, em Macau, os indianos bateram os locais por 2-0, com dois golos de Balwant Singh.