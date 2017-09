Hóquei em Campo: Macau Esporte Clube venceu de novo Campeonato Paulista

Fotografia: Edu Castelo Branco;

O Macau Esporte Clube continua a dar nas vistas no panorama do hóquei em campo brasileiro. A formação, fundada por emigrantes de Macau que se radicaram em São Paulo, conquistou no fim-de-semana passado o título masculino no âmbito do Campeonato Paulista de Hóquei em Campo, horas depois de ter garantido o segundo título consecutivo na principal prova feminina do Estado de São Paulo.

Num encontro realizado no estádio Baetão, em São Bernardo do Campo, a equipa feminina do Macau Esporte Clube derrotou o Grémio Interlagos pela margem mínima, num triunfo que lhe valeu a conquista do bicampeonato estadual. O único tento da partida foi apontado por Jéssica Rodrigues, no segundo dos quatro períodos da partida.

As duas equipas voltam a defrontar-se já no próximo fim-de-semana para a primeira jornada dupla do Campeonato Brasileiro de Hóquei em Campo, que se disputa no Rio de Janeiro. No sábado, a formação do Macau Esporte Clube defronta o Desterro-SC e no domingo esgrime argumentos com o Carioca Hóquei. Já o Grémio Interlagos mede forças com o Florianópolis e com o Desterro SC.