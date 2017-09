Homem detido por ensinar o Alcorão através do WeChat

Huang Shike, de 49 anos, foi condenado por um tribunal de Xinjiang a dois anos de prisão. O homem, de etnia “hui” foi considerado culpado de perturbar as “regras administrativas relativas à actividade religiosa normal” por ter criado no WeChat um grupo através do qual ensinava cerca de uma centena de pessoas a rezar.

Um tribunal da Região Autónoma de Xinjiang, no extremo noroeste da China, condenou um homem a dois anos de prisão, por ensinar o Alcorão a amigos e familiares numa aplicação de mensagens instantâneas, noticiou esta terça-feira a imprensa estatal chinesa.

Huang Shike, de 49 anos, foi considerado culpado de “usar ilegalmente informação e a Internet”, de acordo com o veredicto do Tribunal Supremo Popular de Xinjiang, citado pelo jornal oficial Global Times.

Ao pregar e ensinar o Alcorão em locais não religiosos, Huang “perturbou as ordens administrativas para a actividade religiosa normal” e “prejudicou gravemente a sociedade”, sublinhou o Tribunal.

O homem, membro da minoria étnica chinesa de origem muçulmana ‘hui’, estabeleceu um grupo no WeChat – o equivalente chinês ao WhatsApp -, em 2016, no qual ensinava a rezar cerca de 100 pessoas, a maioria amigos ou familiares.

Em agosto de 2016, o homem terá também explicado num outro grupo o significado do feriado islâmico de Eid al-Adha (“Festa do Sacrifício”), de acordo com o Global Times.

Pequim baniu ou controla várias práticas muçulmanas, incluindo manter a barba longa e jejuar durante o mês do Ramadão, na região de Xinjiang, que considerou símbolos do “extremismo islâmico”.

As autoridades de Xinjiang proibiram ainda os pais de darem nomes islâmicos aos filhos, numa tentativa de diluir a influência da religião numa região que é frequentemente palco de conflitos entre a minoria muçulmana chinesa ‘uigur’ e a maioria ‘han’.

O Presidente chinês, Xi Jinping, pediu já aos governos locais para melhor assimilar as minorias muçulmanas na cultura dos ‘han’.

A China considera os separatistas de Xinjiang responsáveis pelos conflitos na região. No entanto, peritos e grupos de defesa dos direitos humanos afirmaram que a política repressiva de Pequim relativamente à cultura e religião dos ‘uigures’ alimenta as tensões.

As autoridades chinesas têm reforçado o controlo sobre comentários nas redes e espaços de discussão ‘online’. Na semana passada, a Administração do Ciberespaço da China publicou um regulamento, no qual estabelece que as empresas do sector devem verificar as identidades reais dos membros em grupos de conversação no espaço ‘online’.

O regulamento estipula também o estabelecimento de um mecanismo que classifica a credibilidade dos utilizadores.