Homem de 58 anos detido por alegada prática de usura

A Polícia Judiciária deteve um homem de 58 anos, suspeito da prática de usura, noticiou a emissora em língua chinesa da Rádio Macau. De acordo com a Ou Mun Tin Toi, as práticas ilegais do suspeito remontam já a 2013. Ao longo dos últimos quatro anos, o homem terá lesado 67 pessoas, incluindo residentes de Macau e da República Popular da China. O homem terá conseguido recolher entre cinco mil a 440 mil dólares de Hong Kong por cada um dos visados, num total de 3,3 milhões de dólares de Hong Kong. Cada devedor teria que pagar taxas de juro que oscilavam entre 10 e 12 por cento do valor total do empréstimo.

De acordo com as informações veiculadas pela Polícia Judiciária, citadas pela emissora em língua chinesa da Rádio Macau, os recibos referentes aos empréstimos não especificavam as taxas de juro cobradas. Caso o devedor não conseguisse pagar a dívida, o homem agora detido procurava reaver o dinheiro através de ameaças e processos cíveis.