Governo recolheu 1264 opiniões sobre mecanismo de resposta a catástrofes

Foram 1264, as opiniões e sugestões que chegaram ao Gabinete de Estudo das Políticas do Governo, no âmbito da consulta pública sobre o mecanismo de resposta a grandes catástrofes. Entre 28 de Agosto e 11 de Setembro, o organismo auscultou o público e ontem, em comunicado, deu conta de uma participação “activa e zelosa” da população. O Gabinete diz que a maior parte das opiniões manifestadas prende-se com o mecanismo de alerta nas situações de catástrofe, a organização das operações de protecção civil, a divulgação das notícias, a construção e gestão do espaço urbano e ainda a partilha de experiências de outras regiões.

Em comunicado, o gabinete esclarece que vai agora organizar as opiniões e sugestões recebidas e reencaminhá-las para a Comissão para a Revisão do Mecanismo de Resposta a Grandes Catástrofes e o seu Acompanhamento e Aperfeiçoamento, presidida pelo Chefe do Executivo. O intuito é “avaliar eficientemente o mecanismo actual de resposta às crises futuras, e servindo de referência para o plano global de resposta eficaz à gestão de crises”.

Entretanto, uma delegação do Executivo reuniu na tarde de segunda-feira na cidade de Cantão com o Governo de Guangdong, para discutir o projecto de construção de comportas para prevenir inundações. Durante o encontro ficou decidido que sob o actual quadro de cooperação entre Guangdong e Macau, as duas partes “irão reforçar o mecanismo de comunicação e trabalhos de coordenação, a fim de efectuar um estudo profundo relativo às obras de construção”.

No encontro, o Chefe do Executivo agradeceu ao Comité Provincial e ao Governo de Guangdong “pela atenção e apoio prestados durante a catástrofe, incluindo a disponibilização de vários recursos urgentes”. Actualmente, e no âmbito do quadro de cooperação entre Guangdong e Macau, as duas regiões têm vindo a promover estudos sobre a criação de comportas no canal que separa o Porto Interior do Continente: “No final de Agosto, os ministérios relacionados já tinham expressado concordância com a obra, pelo que, o Governo da RAEM aguarda negociações e diálogo com o Governo da Província de Guangdong, para assim iniciar, o mais breve possível, as obras de construção”, pode ler-se no comunicado remetido pelo Executivo. Na mesma nota, o Governo refere ainda que “ambas as partes entraram em consenso no sentido de fortalecer o mecanismo de diálogo, dar continuidade aos trabalhos de coordenação, iniciar o estudo profundo da obra, no sentido de iniciar o projecto o mais breve possível”.