Governo procede a reparações no Centro Cultural

A Direcção dos Serviços de Solos, Obras Públicas e Transportes (DSSOPT) deu por concluída os trabalhos preliminares de remoção da pala de metal que coroava a cobertura do Centro Cultural de Macau. De acordo com um comunicado remetido às redacções pelo Instituto Cultural, organismo responsável pelo Centro Cultural de Macau, o edifício não apresenta quaisquer perigos estruturais e o seu funcionamento normal irá ser retomado quando “se mostrar adequado”. Segundo o mesmo organismo, o plano de reparação irá prosseguir conforme programado.

O Instituto Cultural avançou ainda que estão a ser executados os trabalhos de limpeza e de recuperação das zonas em redor do Centro Cultural de Macau. Considerando o processo actualmente em marcha, o organismo prevê que os concertos inseridos na programação do XXXI Festival Internacional de Música de Macau possam decorrer conforme previsto. O festival arranca no próximo dia 29 de Setembro e prolonga-se até 30 de Outubro.