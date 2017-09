Pelo menos seis pessoas morreram e 11 ficaram feridas, na noite de segunda-feira, em Taiwan, na sequência de um acidente envolvendo um autocarro, foi ontem noticiado.

O sinistro ocorreu na autoestrada que liga Kaohsiung a Taipé, depois de o veículo pesado, em que seguiam um motorista e 16 passageiros, ter embatido numa barra de protecção, de acordo com a polícia local.

As autoridades da Formosa estão a investigar as causas do acidente.