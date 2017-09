“Forever Crazy”, o erotismo do cabaré francês passa por Macau em Novembro

Figura entre os nomes mais lendários do cabaré e apresenta dançarinas com treino clássico, oriundas de mais de dez países. “Forever Crazy”, a digressão internacional do cabaré “Crazy Horse”, em Paris, é um espectáculo erótico não só de dança, mas também de luzes e projecção. A estreia do espectáculo em Macau abrange apresentações entre os dias 1 e 12 de Novembro, no “The Parisian Macau”.

“Forever Crazy” é um dos espectáculos de cabaré mais conhecidos da capital francesa e foi criado em 1951 como homenagem a Alain Bernardin, fundador do espaço “Crazy Horse”. Em comunicado, a empresa destaca que esta performance “preserva a herança artística e a sofisticação do cabaré, ao mesmo tempo que lhe acrescenta modernidade e humor”.

O espectáculo parisiense já contou com a participação de artistas convidados incluindo Dita Von Teese, Pamela Anderson, Carmen Electra, Arielle Dombasle, Clotilde Courau e Conchita Wurst. Ao longo dos 65 anos de existência, “Forever Crazy” já colaborou com marcas de renome mundial de designers de moda francesas, como Paco Rabanne, Loris Azzaro, Karl Lagerfeld, Emmanuel Ungaro, Azzedine Alaia, Alexis Mabille, Alexandre Vauthier, Chantal Thomass ou Christian Louboutin.

No “The Parisian”, o espectáculo tem início às 20h, de Terça-feira a Sexta-feira. Ao Sábado e ao Domingo, “Forever Crazy” sobe ao palco às 20h e às 23h. O preço dos bilhetes varia entre as 180 e as 680 patacas e os bilhetes vão estar disponíveis a partir do próximo dia 19. A entrada só é permitida a maiores de 18 anos.