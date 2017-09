FMI alerta Pequim para riscos do aumento do crédito

A directora-geral do Fundo Monetário Internacional (FMI), Christine Lagarde, advertiu esta terça-feira Pequim dos riscos a médio prazo para a sua economia, sobretudo devido ao aumento do crédito, encorajando a China a continuar com as reformas estruturais.

Lagarde falava aos jornalistas em Pequim, à margem da celebração do “Diálogo 1+6”, que inclui ainda o Banco Mundial, a Organização Internacional do Trabalho, a Organização Mundial do Comércio, a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico e o Conselho de Estabilidade Financeira.

A directora-geral do FMI considerou que o crescimento de 6,9 por cento do Produto Interno Bruto chinês, durante o segundo trimestre do ano, “mostra claramente o momento de força global e o compromisso da China em adoptar as políticas adequadas”.