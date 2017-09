Estabelecimentos de ensino afectados pelo Hato já reabriram

Os estabelecimentos de ensino afectadas pela passagem do tufão Hato, a 23 de Agosto, já reabriram, garantiu esta terça-feira Leong Vai Kei, chefe do Departamento de Ensino da Direcção dos Serviços de Educação e Juventude (DSEJ), em declarações à emissora em língua chinesa da Rádio Macau. Até segunda-feira passada, todas as escolas que tinham adiado o início do novo ano lectivo tinham retomado já as suas actividades. A mesma responsável disse ainda que todas os estabelecimentos sofreram danos, ainda que com dimensões diferentes, e que as mais afectadas foram as escolas localizadas nas zonas baixas.

Adicionalmente, Leong Vai Kei referiu ainda que a Direcção dos Serviços de Educação e Juventude está a levar a cabo os trabalhos de prevenção de incêndio e desastres. A mesma responsável estima ainda que estas operações demorem “meses” a estar concluídas.