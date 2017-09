Drummond e Vinícius na representação do Brasil no Festival da Lusofonia

A participação da Casa do Brasil em Macau na 20ª edição do Festival da Lusofonia terá como tema a poesia brasileira. A associação, conta a sua presidente, vai revestir a barraca do arraial com poemas em português, mas também traduzidos para a língua chinesa, retirados de uma antologia bilingue de poesia brasileira, editada em 1994 pela Embaixada do Brasil em Pequim.

Sílvia Gonçalves

A chegada do Outono anuncia-se na Casa do Brasil em Macau com a festa “Copacabana”, na discoteca Pacha, que conta com a participação do dj Julian Ortiz e do grupo “Dança Brasil”. A instituição, que representa a comunidade brasileira no território, prepara já a participação na 20.ª edição do Festival da Lusofonia, este ano com um tributo à poesia brasileira. Uma barraca coberta de poemas, em língua portuguesa e traduzidos para chinês, é a proposta da Casa do Brasil, revela a presidente do organismo ao PONTO FINAL. Os cinquenta poetas em destaque figuram numa antologia bilingue de poesia brasileira, editada na década de 90 pela Embaixada do Brasil em Pequim, com tradução de Zhao Deming. Jane Martins conta ainda que o orçamento atribuído pelo Instituto Cultural cresce este ano das trinta para as cinquenta mil patacas.

Sobre a festa que a Casa do Brasil organiza a 23 de Setembro no Pacha, a presidente da instituição fala num encontro entre os ritmos brasileiros e africanos: “O Julian Ortiz é um dj que está acostumado a fazer festas brasileiras. É uma festa brasileira, 90 por cento queremos música brasileira. Também vamos ter um show de samba, carimbó e afro. Vamos fazer uma festa para agradar também à comunidade lusófona, dos países africanos. Vai ter um show com o grupo ‘Dança Brasil’, que são todas brasileiras, elas também estão preparando uma música afro”, explica a dirigente.

Por estes dias, a atenção de Jane Martins volta-se, no entanto e sobretudo, para a preparação da participação da associação a que preside na próxima edição do Festival da Lusofonia, que decorre entre 19 e 22 de Outubro. O tema deste ano tem como centro a poesia brasileira, numa homenagem a alguns dos seus maiores vultos: “Esse ano nós vamos fazer sobre a [obra] ‘Antologia da Poesia Brasileira’. Então a gente vai homenagear vários poetas. A barraca será toda escrita em português e chinês. Porque são poetas que já foram traduzidos na China. Então a gente vai aproveitar essa tradução, que é para os chineses também terem conhecimento da poesia do Brasil, aqui em Macau fala-se mais sobre os poetas portugueses. É uma boa altura para a gente mostrar que também temos poetas muito bons, desde o século XVII. O tema esse ano vai ser a poesia do Brasil”, revela a responsável.

Para a selecção de poetas, a Casa do Brasil recorreu a uma obra editada em 1994 pela Embaixada do Brasil em Pequim, “Antologia da Poesia Brasileira”, edição bilingue, com a tradução dos poemas para a língua chinesa assegurada por Zhao Deming, conta Jane Martins: “Então tivemos que seguir esses poetas que estão no livro, que na verdade são 50. A gente vai tentar mostrar todos, de uma maneira ou de outra”. Entre os poetas representados, conta a presidente da associação, figuram Gregório de Matos, Gonçalves Dias, Olavo Bilac, Cecília Meireles, Carlos Drummond de Andrade ou Vinícius de Moraes.

“Os poemas serão escritos à mão em tela, eu escrevo em português e uma amiga de cá escreve em chinês. A gente não vai dar destaque só para um. O que eu fiz foi seleccionar dois, três trechos de cada poesia, porque não há muito espaço, e vamos cobrir o exterior e o interior da barraca. E ainda vamos ter uma árvore de poesias. Depois se alguém quiser escrever sua poesia e pendurar na árvore, é bem-vindo. A gente vai deixar o material disponível. E vamos ter vídeos num telão com os rostos e nomes dos poetas”, adianta.

E a leitura de poesia brasileira, também será contemplada? “Nós estamos pensando, vamos ver se vai dar certo, que são alunos chineses que estudam português e vão para lá declamar poesia, em chinês e em português”.

CARLOS DRUMMOND DE ANDRADE, O POETA DESCOBERTO NA ESCOLA

Na resposta pronta de Jane Martins, percebe-se que poeta lhe está acima de todos os outros: “Carlos Drummond de Andrade. Porque eu desde criança estudei na escola esses poetas, era o que mais me chamava a atenção, que eu achava mais fácil, que tinha mais a ver com o que eu pensava. Depois é um poeta lá do Rio de Janeiro, eu adoro a figura dele, está sentado lá na praia de Copacabana”. O que leva a presidente da associação a tentar incluir um outro elemento na presença brasileira no arraial da Lusofonia: “Eu vou tentar, se eu conseguir o manequim sentado, eu vou pôr o Carlos Drummond de Andrade sentado ali, para as pessoas terem uma ideia de quem é o poeta. Vai ser aquele poeta que vai ficar sentado ali debaixo da árvore para quem quiser sentar do lado e ler uma poesia”. Também Vinícius de Moraes figura entre os dilectos da presidente: “Amo as poesias e as músicas”, e cita depois o poeta e compositor: “A vida é a arte do encontro, embora haja tanto desencontro pela vida”.

Mas também pequenos livros irão preencher as paredes da barraca: “Além das poesias nós vamos ter literatura de cordel. Eu já encomendei do Brasil, estão vindo. São aqueles livrinhos de curtas poesias e curtas histórias. Aí vai ser só em português, aí são vários poetas lá do Brasil. E a gente vai ter pendurado lá cordel com esses livrinhos, esse tipo de literatura, para quem não conhece”, explica ainda.

Já o orçamento atribuído pelo Instituto Cultural a cada associação lusófona cresce nesta 20ª edição do festival, revela ainda Jane Martins: “São 50 mil patacas. No ano passado foi 30 mil, houve um aumento porque realmente, há anos que a gente tinha 30 mil, que nunca chegava. A gente sempre ultrapassou os 50 mil, agora pelo menos vamos ter que entrar com menos dinheiro, porque 30 mil para nós era impossível”, confessa Jane Martins.