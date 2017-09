Deslizamento de terras fez dois mortos nas Filipinas

Dois jovens irmãos morreram esta terça-feira, na sequência de um deslizamento de terras nas Filipinas, onde as fortes chuvas causadas por uma depressão tropical também provocaram inundações na capital e em províncias vizinhas.

Os mercados financeiros, os departamentos públicos e as escolas estiveram ontem encerrados devido à intempérie que levou ainda ao cancelamento de uma série de voos.

Os dois irmãos, de 14 e 17 anos, morreram depois de um deslizamento de terras ter soterrado a casa em que viviam, num bairro degradado localizado no sopé de uma colina na cidade de Taytay, perto de Manila, indicou Elmer Espiritu, do Departamento de Gestão de Catástrofes das Filipinas.

De acordo os Serviços de Meteorologia das Filipinas, a depressão tropical, denominada de Maring, tocou terra esta manhã na província de Quezon, com ventos de 60 quilómetros por hora e rajadas de até cem quilómetros.

De acordo com as previsões, vão continuar a registar-se chuvas, entre moderadas e fortes, em Manila e em províncias vizinhas ao longo da trajetória do ciclone, passíveis de provocar inundações e deslizamentos de terras.

