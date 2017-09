Depressão tropical situada junto às Filipinas pode vir a afectar Macau

O Talim, que durante a noite de hoje deve fustigar o norte de Taiwan, não vai importunar o território, mas Macau e o Delta do Rio das Pérolas poderão não escapar incólumes ao espectro do mau tempo. Os Serviços Meteorológicos e Geofísicos alertaram, ao final da tarde de ontem, para a possibilidade de uma depressão tropical que se encontra na zona das Filipinas poder vir a trazer chuva intensa ao território. Depois de se afastar do arquipélago, a tempestade deve seguir caminho rumo a Hainão, mas os Serviços Meteoroçlógicos e Geofísicos sublinham que a evolução do ciclone ainda apresenta “grandes incertezas”.

