Coreia do Sul: Ensaios nucleares não afectam Jogos de Inverno de 2018

O Comité Olímpico Internacional (COI) garantiu esta terça-feira que os ensaios nucleares que tem estado a ser feitos pela Coreia do Norte não colocam em risco a realização dos Jogos Olímpicos de Inverno 2018, na cidade sul-coreana de Pyeongchang.

“Não há dúvida nenhuma”, afirmou o presidente do COI, Thomas Bach, quando questionado sobre a realização dos Jogos de Inverno na Coreia do Sul.

Bach referiu que as construções de infra-estruturas para os Jogos de Pyeongchang estão “praticamente concluídas” e relembrou que o COI mantém “a porta aberta” à participação de atletas norte-coreanos na competição: “Queremos assegurar que os atletas da Coreia do Norte que queiram participar e cumpram os critérios o possam fazer. Apoiaremos os atletas, caso seja necessário, em questões como viagens e alojamento, de forma a que possam participar em igualdade de condições”, afirmou Bach, em Lima, onde na quarta-feira começa a Assembleia-Geral do COI.