Centro de Avaliação Conjunta Pediátrica reduziu tempos de espera para tratamentos de terapia  

Mais de 1,300 crianças foram examinadas desde que o Centro de Avaliação Conjunta Pediátrica dos Serviços de Saúde foi criado, informou ontem Tai Wa Hou, director do centro, sublinhando ainda que o tempo de espera foi reduzido de um ano para um mês. O organismo, criado este ano, oferece serviços de terapia ocupacional e da fala.

Tai Wa Hou explicou que, antes da criação do organismo, os serviços de terapia ocupacional e da fala estavam sob a alçada do departamento de fisioterapia do Centro Hospitalar Conde de S. Januário. Nessa altura, os tempos de espera para tratamentos de terapia ocupacional e terapia da fala eram, respectivamente, de entre 15 a 18 meses e de entre 18 a 24 meses.

Com a criação do Centro de Avaliação Conjunta Pediátrica, os tempos foram reduzidos para entre cinco a nove meses e oito a 11 meses, respectivamente, para serviços de terapia ocupacional e terapia da fala. A redução do tempo de espera deve-se, entre outros factores, à contratação de três terapeutas da fala e três terapeutas ocupacionais, explicou Tai Wa Hou.