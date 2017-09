CCAC reforça combate à corrupção eleitoral  

Com a aproximação do dia das eleições para a Assembleia Legislativa, o Comissariado Contra a Corrupção (CCAC) garantiu ontem, em comunicado, que vai intensificar a fiscalização e o esforço na execução da lei, de forma a combater práticas de corrupção eleitoral. O organismo liderado por André Cheong relembra que, nos termos da Lei Eleitoral, “as associações que tenham uma relação específica com o candidato, que organizem, ou os candidatos que participem em actividades que se destinem à atribuição de benefícios, nomeadamente proporcionando comidas, bebidas ou viagens gratuitas ou atribuindo subsídios dentro do período de propaganda eleitoral, devem declará-lo à Comissão de Assuntos Eleitorais da Assembleia Legislativa [CAEAL]”.

Os trabalhos de reforço do combate à corrupção eleitoral tiveram início no passado dia 2 de Setembro, data em que teve também início o período de campanha eleitoral. Assim sendo, e em conformidade com as declarações das associações e dos candidatos, o CCAC tem vindo a realizar acções de fiscalização às actividades de propaganda para confirmar a legalidade e veracidade das mesmas.

O Comissariado Contra a Corrupção recorda ainda que, nos dias 16 e 17 de Setembro, a linha vermelha do CCAC e da CAEAL estará disponível ininterruptamente. Adicionalmente, os cidadãos podem ainda fazer queixas através do site http://www.ecomplaint2017.gov.mo, tendo apenas que facultar o seu nome, telefone, e-mail e endereço. Os residentes podem ainda apresentar as suas reclamações no Posto de Atendimento de Queixas, localizado no 14º andar do edifício Dynasty Plaza, e também nas delegações do CCAC.

Até ao passado dia 5 de Setembro, a Comissão de Assuntos Eleitorais da Assembleia Legislativa tinha recebido um total de 64 casos de alegadas infracções, das quais 20 foram encaminhadas para o Corpo de Polícia de Segurança Pública. Tong Hio Fong, responsável máximo pelo organismo, disse ainda, no passado dia 6, que os actos ilegais registados até àquela data diziam respeito principalmente a fixação de material de propaganda em locais inapropriados.