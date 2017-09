Associação de Beneficência Sin Meng vai ajudar a remover mil veículos danificados

A Associação de Beneficência Sin Meng vai ajudar a remover um milhar de veículos não comerciais – 400 carros e 600 motociclos – que ficaram inutilizados aquando da passagem do tufão Hato pelo território, a 23 de Agosto. O período de inscrição na iniciativa decorreu entre 4 e 8 de Setembro. A associação já começou, entretanto, a remover os veículos. Adicionalmente, a Sin Meng vai ainda prestar apoio no processo de cancelamento das matrículas.

Em declarações ao jornal Ou Mun Iat Pou, Melinda Chan, presidente da Associação de Beneficência Sin Meng, salientou que, devido à falta de medidas de prevenção, o tufão Hato provocou danos desastrosos aos residentes. A também cabeça-de-lista da candidatura número 18, Aliança Pr’a Mudança, instou o Governo a auxiliar os proprietários dos veículos nos trabalhos de recuperação e a oferecer-lhes assistência adequada.

A Direcção dos Serviços para os Assuntos de Tráfego (DSAT) colocou à disposição dos residentes, até ao passado dia 10 de Setembro, uma equipa de técnicos incumbidos de auxiliar os proprietários no preenchimento do impresso tendo em vista o cancelamento das matrículas. Caso os proprietários dos veículos danificados pelo Hato queiram cancelar o título de propriedade dos veículos, a DSAT assume a responsabilidade de remover as viaturas em causa, desde que os pedidos sejam formulados até à próxima segunda-feira, 18 de Setembro.