Arte do vidro de Sunny Wang, em exposição no IACM

A Galeria de Exposições Temporárias do Instituto para os Assuntos Cívicos e Municipais (IACM) acolhe, até 19 de Novembro, a mostra “FLUXO: Exposição de Arte do Vidro por Sunny Wang”, professora assistente na universidade Baptista de Hong Kong. A exposição apresenta 20 conjuntos de instalações de vidro da artista “evocando elementos culturais orientais, incluindo a obra ‘As Pedras Poéticas (The Poetic Stones)’, uma instalação composta por 28 pedras negras de diferentes formas e tamanhos, feitas de vidro e inspiradas nos poemas tendo como tema o poema budista ‘Dez Touros’ e na fonologia chinesa”, pode ler-se na nota remetida pelo Instituto Cultural.

O organismo refere ainda uma outra obra exposta, “‘Ru’ (如), composta por sete peças, que é uma série que manifesta o ciclo da semana de sete dias, exprimindo simbolicamente o fluxo da vida. Ao mesmo tempo, aproveitou os sete tesouros do Budismo para representar as sete forças espirituais, nomeadamente a confiança, perseverança, sensatez, tranquilidade, consciência, concentração e a sabedoria”. A mostra pode ser visitada diariamente das 9 às 21 horas e tem entrada livre.