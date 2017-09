A TDM convidou, mas apenas duas listas aceitaram debater em português

Entre as 24 listas que concorrem pelo sufrágio directo às eleições, apenas 22 aceitaram o convite da TDM para participarem no debate em português. José Pereira Coutinho, da Nova Esperança, e Jorge Valente, da Aliança Pr’a Mudança, foram os candidatos presentes.

João Santos Filipe

Os canais portugueses da TDM convidaram as 24 listas candidatas ao hemiciclo para participarem num debate gravado ontem sobre as eleições, mas apenas a lista Nova Esperança, representada por José Pereira Coutinho, e a Aliança Pr’a Mudança, que se fez representar por Jorge Valente, aceitaram o convite. A condição imposta era que os representantes falassem português.

“Foram dirigidos convites a todas as listas que concorrem ao sufrágio directo. A condição era que os candidatos falassem português, porque o debate foi em português. Só responderam positivamente duas listas”, explicou Gilberto Lopes, o moderador e chefe de informação e programas em português da Rádio, ao PONTO FINAL.

José Pereira Coutinho, cabeça de lista da Nova Esperança, número 6, considerou que o facto das outras 22 listas terem rejeitado o convite, mostra que ignoram as comunidades portuguesa e macaense: “Os outros candidatos não quiseram participar, o que está em linha com o facto de quase não haver programas políticos em português”, apontou Coutinho. “É uma pena que as outras listas estejam desinteressadas das comunidades portuguesa e macaense”, acusou.

Uma opinião também partilhada por Jorge Valente, da lista Aliança Pr’a Mudança, número 18, que foi mais longe, defendendo que as outras listas excluem os falantes de português: “Não só não estão interessadas nas comunidades [portuguesa e macaense] como excluem-nas e também não têm nada no seu programa a representá-las”, sublinhou o candidato. “É muito grave. Não só é uma falta de respeito por esses eleitores, mas também não respeita a política ‘Um País, Dois Sistemas’, que só existe com ambas as línguas”, frisou o membro da lista liderada por Melinda Chan.

Apelos ao voto útil

No decorrer do debate houve a intenção das duas listas de apelarem ao eleitores pelo argumento da representação dos falantes de língua portuguesa na Assembleia Legislativa.

José Pereira Coutinho defendeu que como cabeça-de-lista tem mais hipóteses de ser eleito, e que o voto na lista em que consta Jorge Valente é “desperdiçado”: “É importante o voto útil porque sabemos à partida, que eu, como o único cabeça-de-lista português, tenho muito mais probabilidades de ser eleito do que o meu grande amigo Jorge Valente, que ocupa o terceiro lugar da sua lista”, disse José Pereira Coutinho, ao PONTO FINAL.

“O Jorge [Valente] seria provavelmente eleito se estivesse na lista de Chan Meng Kam. Tinha mais probabilidades. Acho que votar no meu grande amigo Jorge Valente é desperdiçar o voto”, destacou.

No entanto, Jorge Neto Valente destacou que as listas funcionam como uma equipa e que a Aliança Pr’a Mudança é a alternativa para os falantes de português, mesmo que ele não consiga um lugar na AL: “É a lista que está a ser eleita, não é uma pessoa. Estamos a falar de uma equipa e espero continuar a trabalhar com essa mesma equipa depois de 17 de Setembro para haver continuidade. O trabalho não acaba a 17 de Setembro, começa a partir desse dia. Agora é só a campanha”, afirmou Jorge Valente. “Tentei expor às pessoas [durante o debate] que há uma alternativa, que não é preciso estar sempre a votar na mesma lista. Este ano há uma alternativa que os representa”, destacou ainda o número 3 da Aliança P’ra Mudança.

O debate foi gravado ontem, tem a duração de uma hora e vai ser emitido amanhã, às 10h30, na Rádio, e depois às 21h10 na televisão. O programa é depois repetido na sexta-feira, às 15h30 na Rádio e às 16h30, na televisão.