Viagens para Macau causam polémica no Nepal  

A companhia aérea de bandeira do Nepal está no centro da mais recente tempestade política a afectar a jovem república do Himalaias, num escândalo que envolve Macau e destinos como a Tailândia, o Camboja e o Vietname ou ainda a Austrália e a Holanda.

De acordo com o jornal electrónico My Republica, a Nepal Airlines Corporation terá gasto mais de cinco milhões de rupias nepalesas (perto de 394 mil patacas ao câmbio actual) em viagens ao exterior de uma dúzia e meia de altos quadros da empresa. O dinheiro foi gasto no período de menos de um mês, pouco tempo depois da companhia aérea ter sido amplamente criticada por ter enviado mais de duas dezenas de pessoas a Singapura “numa missão de observação e inspecção” que se destinava apenas a acompanhar os trabalhos de manutenção de um dos aparelhos da empresa, no Aeroporto de Changi.

Os cinco milhões de rupias que estão no centro da nova polémica foi utilizado para financiar viagens para destinos como a Holanda, a Austrália, o Vietname, o Camboja ou Macau.

O custo das viagens, explica um funcionário da empresa, foi inteiramente financiado pela Nepal Airlines Corporation. Ao preço das deslocações acresce o pagamento de ajudas de custo que rondam os 150 dólares diários por cabeça.

O portal My Republica explica que actualmente encontram-se na Holanda, com o objectivo de participar numa acção de formação de um mês, um grupo de sete altos quadros da companhia aérea de bandeira nepalesa. A estes junta-se um oitavo dirigente: Prabhakar Chandra Mallik, Director da Divisão de Segurança Aérea da Autoridade da Aviação Civil nepalesa também se encontra nos Países Baixos, ainda que no âmbito de uma visita de reconhecimento.

O Director Executivo da Nepal Airlines terá autorizado as deslocações e os gastos a elas inerentes sob o pretexto de que serviriam para explorar novos mercados para a transportadora aérea. A justificação parece não agradar aos funcionários da empresa, que acusam Sugat Ratna Kansakar de despesismo desnecessário: “Há muito pouco a ganhar com este tipo de visitas envolvendo cerca de uma dúzia e meia de funcionários. As decisões recentemente tomadas por Kansakar dão mau nome à Nepal Airlines Corporation”, explicou um funcionário da companhia aérea ao portal My Republica.