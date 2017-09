Uma foto por dia

A pé, na montanha sagrada: Turistas chineses circundam templos em Wutaishan, na província de Shanxi. O monte Wutai ou Wutaishan é considerado o local mais sagrada do budismo chinês e uma das quatro mais relevantes montanhas budistas da China, conhecida pelo seu cenário natural, património histórico e cultural. O complexo abriga quarenta e um templos que foram construídos desde o século I até o início do século XX. Foi inscrito na lista do Património Mundial da UNESCO em 2009. EPA / PILIPEY ROMANA.

Share this: Partilhar

Facebook

Gostar disto: Gostar A carregar...