UM quer promover maior cooperação com especialistas em oncologia

A Universidade de Macau (UM) recebeu a visita de três dos mais conceituados especialistas em oncologia do mundo. O encontro com os dirigentes da instituição local serviu para que os investigadores trocassen ideias sobre os avanços registados nos últimos anos na área da investigação biomédica, bem como a discussão de oportunidades de colaboração nos campos da educação e da pesquisa científica.

Mitch Dowsett e Maggie Cheang, do Instituto de Investigação sobre o Cancro (ICR) do Reino Unido, e Janice Tsang, da Universidade de Hong Kong, chegaram a acordo sobre o reforço da cooperação com a Universidade de Macau no ensino e investigação relacionados com os marcadores tumorais utilizados no acompanhamento de pacientes com cancro da mama, sobre os mecanismos de identificação molecular e ainda sobre experiências clínicas noutras áreas das ciências biomédicas.

Durante a visita, os convidados também ficaram a conhecer os laboratórios da universidade e as instalações de veterinária da Faculdade de Ciências da Saúde.