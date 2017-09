Trump garante que Estados Unidos não se vão deixar intimidar por terroristas

O presidente norte-americano, Donald Trump, advertiu ontem que os Estados Unidos não se deixarão intimidar por terroristas, no decorrer de uma cerimónia no Pentágono a propósito dos 16 anos dos atentados de 11 de Setembro.

“Os Estados Unidos não se deixarão intimidar e aqueles que o tentem vão juntar-se a uma longa lista de inimigos derrotados que se atreveram a pôr à prova a nossa têmpera”, salientou Trump num breve discurso no Pentágono, um dos locais atacados há 16 anos.

Quando o país está “unido, nenhuma força na Terra pode destruir-nos”, assegurou também Trump.

Os atentados de 11 de Setembro de 2001, nos quais 19 terroristas desviaram aviões comerciais e fizeram-nos colidir contra as Torres Gémeas, em Nova Iorque, e contra o Pentágono, causaram mais de 3.000 mortos.

Dois aviões colidiram contra as duas torres do World Trade Center, um terceiro colidiu contra a sede do Departamento de Defesa norte-americano e um quarto despenhou-se num campo na Pensilvânia, após uma reacção dos passageiros a bordo contra os terroristas. Foi o mais mortífero atentado terrorista em solo norte-americano.

O Presidente e a Primeira-Dama, Melania Trump, fizeram um minuto de silêncio à hora exacta em que – há 16 anos – o primeiro avião embateu nas Torres.