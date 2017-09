TDM responde à mandatária da Nova Esperança ainda esta semana

Para além da Comissão dos Assuntos Eleitorais da Assembleia Legislativa (CAEAL), também a TDM recebeu uma queixa assinada por Rita Santos, mandatária da lista Nova Esperança, na sequência do debate televisivo que colocou em confronto José Pereira Coutinho e Song Pek Kei (ver texto principal). O presidente da Comissão Executiva da estação pública de televisão confirma que recebeu uma comunicação da mandatária e garante que a resposta lhe será endereçada ainda esta semana, através do departamento de informação em língua chinesa da estação.

“Nós efectivamente recebemos uma comunicação da mandatária da lista, expressando que, durante a gravação do programa, a candidata da lista 8 proferiu uma série de expressões e ataques, e portanto pedia da nossa parte um acompanhamento”, enquadrou Manuel Pires ao PONTO FINAL.

O administrador e presidente da Comissão Executiva da TDM garante que a resposta chegará aos queixosos ainda esta semana. “O departamento de informação chinês, de programas chineses, que é quem tem a responsabilidade de realizar e produzir esses programas, vai dar uma resposta. Naturalmente que vamos ter que dar uma resposta dentro do tempo útil, antes do dia 16”, esclareceu.

O responsável da estação pública de televisão recusou, contudo, revelar a posição que será assumida pela Teledifusão de Macau, o teor da resposta que será remetida a Rita Santos: “Como compreende, primeiro damos conhecimento às pessoas directamente interessadas no assunto. Não me parece correcto estar a divulgar publicamente antes de dar conhecimento directo às pessoas”.

Manuel Pires assinalou ainda que o intuito da série de debates mais não foi que permitir ao eleitorado um conhecimento mais amplo dos candidatos à Assembleia Legislativa, e que todos os participantes tiveram conhecimento prévio do regulamento: “O programa é da TDM, não foi encomendado por ninguém. A TDM é que entendeu, na prestação de serviço público, que seria do interesse de todos, que procedesse a um programa que permitisse ao eleitorado e à população conhecer melhor os candidatos e as candidaturas. Para além de previamente haver um regulamento, que foi do conhecimento de todos, e portanto implicitamente penso que todos aceitaram”. S.G.