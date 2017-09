Serviços de Saúde desmentem captura de imagens em salas de amamentação

A Direcção dos Serviços de Saúde garantiu esta segunda-feira, em comunicado, que não instalou qualquer tipo de material de recolha de imagens nas salas de amamentação dos centros de saúde do território. O organismo liderado por Lei Chin Ion foi acusado nas redes sociais de ter instalado um sistema de videovigilância na sala de amamentação do Centro de Saúde do Fai Chi Kei.

Confrontada com as reacções da população, a Direcção dos Serviços de Saúde viu-se obrigada a vir a público desmentir as informações colocadas a correr na Internet “de forma a dissipar as preocupações do público”.

O organismo esclarece que os aparelhos fotografados nas instalações do Centro de Saúde do Fai Chi Kei não são mais do que sensores que permitem informar os utentes se os três assentos existentes na sala de amamentação do Centro de Saúde estão ou não ocupados.

Os Serviços de Saúde esclarecem ainda que os aparelhos em causa não têm qualquer função de recolha de imagem e adiantou que os sensores similares instalados noutras instalações não estão ainda configuradas.