Proibição de propaganda nos casinos dificulta divulgação do programa político, diz Angela Leong

Angela Leong espera que as eleições sejam “intensas”. Não obstante o número elevado de listas candidatas às eleições deste fim-de-semana, a número um da Nova União para Desenvolvimento de Macau considera que não poder promover os ideais da sua lista nos casinos torna mais difícil a divulgação do programa político.

Joana Figueira

Para a cabeça de lista Nova União para Desenvolvimento de Macau, Angela Leong, as eleições legislativas do próximo domingo vão ser disputadas e “muito intensas”. Um dos motivos é o aumento do número de listas que se candidatam ao hemiciclo, mais quatro do que as registadas no último escrutínio e mais oito dos que as que se candidataram em 2009. Outra das razões apontada pela directora executiva da Sociedade de Jogos de Macau (SJM) é o facto de a lei não permitir a utilização dos casinos enquanto palcos de disseminação de propaganda: “[A campanha eleitoral] deste ano é muito difícil porque a lei [eleitoral] não nos permite fazer a promoção da nossa lista dentro do casino. Não há promoção, não há posters, não há quaisquer materiais de promoção dentro dos casinos. Estamos a dar o nosso melhor nas actividades na rua para mostrar o nosso programa político aos cidadãos”, sublinhou Angela Leong em declarações ao PONTO FINAL, ontem, enquanto tentava atrair eleitores através da distribuição de panfletos.

Em Junho último, a Comissão para os Assuntos Eleitorais da Assembleia Legislativa reiterou os deveres de imparcialidade e neutralidade atribuídos às concessionárias de jogo. As regras também se aplicam aos funcionários dos casinos, que estão proibidos, portanto, de fazer propaganda eleitoral durante o horário de trabalho.

Foi em 2009 que a Comissão para os Assuntos Eleitorais da Assembleia Legislativa (CAEAL) elaborou dois pacotes de instrucções, inseridas na Lei Eleitoral, clarificando os locais onde é permitida a afixação de propaganda. Nas eleições desse mesmo ano, a Nova União para Desenvolvimento de Macau chegou a colocar cartazes e elementos propagandísticos – como girassóis numerados – à entrada das salas de jogo do Grand Lisboa.

Na mesma iniciativa de campanha ontem conduzida, esteve José Pedruco Achiam, candidato número 12 da lista de Angela Leong. Ao fim de uma semana de debate e de troca de ideias com a população, o balanço feito pelo candidato macaense é positivo: “Se tivéssemos mais tempo poderíamos fazer mais, mas durante este tempo estamos a fazer o melhor que conseguimos”, disse, sobre o período de propaganda estabelecido pela CAEAL.

Achiam afirma, porém, que “os eleitores já conhecem bem os candidatos”. No caso daqueles que se estreiam na tentativa de conseguirem um lugar no hemiciclo, Achiam defende que “qualquer pessoa nova precisa de tempo para ser conhecida pelos eleitores” mas assume “a confiança que os eleitores querem que Macau seja melhor e, por isso, vão procurar conhecer o mais possível sobre todos os candidatos”.

Mike Tsi Tou, 25 anos e designer de multimédia na Sociedade de Jogos de Macau, salientou que – tenham ou não desempenhado funções enquanto deputados – todos os candidatos às eleições deste fim-de-semana desempenham um papel de relevo na sociedade “em vários aspectos”. Presença assídua na campanha eleitoral da lista de Angela Leong – ontem registava a actividade com uma câmara fotográfica – Mike quer no hemiciclo alguém que “fale pela sociedade e que defenda os residentes de Macau”: “Na minha opinião, se quero votar num candidato, independentemente do que fizeram, independentemente da forma como se promovem, eu tenho a minha decisão. Não tem a ver com a duração da campanha”, anuiu, em declarações ao PONTO FINAL.

Já Michele, 50 anos, juntou-se pela primeira vez às actividades e ao grupo de apoiantes da Nova União para Desenvolvimento de Macau. De girassol ao peito, considera que todos os candidatos são bem conhecidos pela população do território: “Macau é muito pequeno e os candidatos aparecem em altura de eleições. Penso que a maior parte [da população] os conhece dos jornais do dia-a-dia. Temos acesso ao que fazem”, explicou.

Michele considera que o número de listas candidatas às eleições legislativas é demasiado grande. Parte dos grupos “não apresenta ideias sólidas”, disse, indicando que existem aqueles que lutam por benefícios pessoais e outros por benefícios públicos. O que quer, no fundo, é que “os cidadãos de Macau consigam ter uma vida melhor”.