Produtores de “Música no Coração” estão à procura de jovens actores

O musical “Música no Coração” vai ser exibido em Dezembro, no Venetian Theatre, e os responsáveis pela produção do espectáculo estão à procura de 18 jovens actores para representar os papéis das crianças Von Trapp. As audições preliminares vão decorrer nos próximos dias 15 e 17, na Academia de Artes Performativas de Hong Kong, e no dia 18 nas instalações do Venetian no território. Os produtores estão à procura de crianças e jovens com idades entre os seis e os 14, com alturas compreendidas entre os 120 centímetros e os 153 centímetros e que saibam cantar, dançar e representar.

As crianças que forem seleccionadas devem estar disponíveis para os ensaios e para o período de duração do espectáculo que será entre 17 de Novembro e 7 de Janeiro. Os produtores não impõem quaisquer restrições ao nível da nacionalidade.