Pró-democratas dizem-se alvo de “campanha difamatória” e “opressão por parte das autoridades”  

Uma campanha difamatória nas redes sociais e um protesto durante uma acção de campanha são as razões que levaram a lista número 7 a apresentar duas queixas junto das autoridades. Os candidatos da “Associação do Novo Progresso de Macau” dizem estar a enfrentar uma “campanha difamatória séria. A lista encabeçada por Sulu Sou queixa-se também de “opressão por parte das autoridades” por terem sido impedidos de realizar acções de propaganda.

A lista “Associação do Novo Progresso de Macau”, encabeçada por Sulu Sou, anunciou ontem, em conferência de imprensa, que vai apresentar duas queixas junto das autoridades do território, relativas à interrupção de uma acção de campanha e também a uma campanha de difamação contra um dos seus candidatos. Em causa está um protesto durante uma iniciativa que decorreu no passado sábado, na zona dos Três Candeeiros, bem como a publicação de acusações nas redes sociais Facebook e WeChat que têm como alvo o quarto posicionado da lista, Wong Kin Long.

No passado sábado, a lista que ocupa o sétimo posto nos boletins de voto para o escrutínio do próximo domingo conduzia uma acção de campanha na Rotunda de Carlos da Maia quando foi interrompida por um grupo de “cerca de 10” manifestantes munidos de cartazes com mensagens como “Wong Kin Long não envenene os jovens!”, “Perante a desgraça a pátria apoia-nos” e “A independência de Hong Kong é desumana”: “Este grupo de manifestantes que esteve presente no nosso comício estava a acusar-me de apoiar a independência de Hong Kong e isto constitui uma violação da Lei Eleitoral pois qualquer assembleia com um propósito eleitoral não pode ser perturbada”, disse Wong Kin Long.

Para o candidato, este grupo encontrou-se em violação do artigo número 157 da Lei Eleitoral, intitulado “Violação da liberdade de reunião e manifestação”. De acordo com o diploma, “quem, com tumultos, desordens ou vozearias, perturbar reunião, comício, manifestação ou desfile de propaganda eleitoral é punido com pena de prisão até 3 anos ou com pena de multa até 360 dias”.

Andrew Cheong, membro da Associação Novo Macau, esteve presente na acção de campanha e ontem explicou aos jornalistas que procurou encetar uma conversa com o líder do protesto e pedir-lhe provas sobre as acusações que estava a dirigir a Wong Kin Long: “Ele [o líder] ficou irritado, falou de forma pouco civilizada comigo e também me empurrou. No final, a polícia chegou e identificou este senhor”, descreveu Cheong, antigo vice-presidente da maior plataforma pró-democrática de Macau.

Nem Andrew Cheong nem Wong Kin Leong quiseram identificar o homem em questão, referindo-se a ele apenas como “senhor Ng, um construtor civil bastante famoso”. No entanto, neste domingo, a plataforma Macau Concealers já tinha avançado com o nome do dito líder do protesto: Ng Lee Fan, presidente da Macau Collector Association (Associação dos Colectores de Macau). Questionado sobre se iriam referir o nome do líder do protesto nas queixas que vão ser encaminhadas para as autoridades, Wong disse que tal não seria necessário, uma vez que a polícia tinha já identificado o manifestante na noite de sábado.

“ESTA CAMPANHA DIFAMATÓRIA É A MAIS SÉRIA, NÃO TEM PRECEDENTES E É BASTANTE PESSOAL”

“Em todas as eleições nós enfrentamos campanhas difamatórias mas, no nosso entender, desta vez, esta campanha difamatória é a mais séria, sem precedentes e bastante pessoal [porque é] contra a nossa integridade”, disse Wong Kin Long. O candidato disse ter sentido a necessidade de se explicar publicamente após o surgimento “incontável” de publicações nas redes sociais que o acusam de apoiar a independência de Hong Kong: “Gostaria de deixar aqui claro que isto não é verdade, eu e os meus colegas assinámos uma declaração a dizer que apoiamos [a iniciativa] ‘um país, dois sistemas’, a Região Administrativa Especial de Macau e a Lei Básica”, explicou o candidato.

O número 4 da lista “Associação do Novo Progresso de Macau” explicou que as acusações têm por base uma publicação na sua página de Facebook que diz ter sido retirada de contexto: “Numa das minhas publicações no Facebook eu menciono a expressão ‘independência de Hong Kong’ mas apenas no contexto de uma discussão jurídica sobre se a Lei Eleitoral pode impedir as pessoas a favor da independência de Hong Kong de serem candidatas”, disse Wong . O candidato acabou por sublinhar que se tratou de uma “discussão técnica e jurídica” que não significa que apoia “em nenhuma medida” a independência da antiga colónia britânica.

Além desta “campanha difamatória” de que os candidatos dizem ser alvo, a lista 7 diz também enfrentar “opressão por parte das autoridades”. Segundo explicou Wong Kin Long, os candidatos foram notificados, no passado dia 5 de Setembro, de que as suas acções de campanha não se poderiam realizar devido aos pedidos terem sido apresentados em nome da lista. Para Wong, esta justificação “não tem fundamento, não tem nenhuma base legal e não constitui nenhuma razão para impedir a realização das iniciativas de campanha”.

A Lei Eleitoral define que “o mandatário de candidatura deve comunicar à CAEAL [Comissão de Assuntos Eleitorais da Assembleia Legislativa], por escrito, presencialmente ou por meio electrónico, até ao décimo oitavo dia anterior ao dia da eleição, as informações sobre o conteúdo, data e local de realização das actividades de propaganda eleitoral que ele, os candidatos ou os membros eleitores da comissão de candidatura vão organizar.”

Apesar de o mandatário da lista ser o candidato número 2, Paul Chan Wai Chi, e de Wong Kin Long ter confirmado que as notificações de actividades de propaganda eleitoral foram submetidas em seu nome e da lista, o quarto candidato da Associação do Novo Progresso de Macau defende que os pedidos “foram feitas de acordo com a lei”: “O que nós fizemos imediatamente após termos recebido a carta foi apresentar um recurso e esse caso está suspenso. [Entretanto] nós apresentámos outra notificação que foi aceite e, desde sábado, retomámos as nossas acções de campanha. No entanto, perdemos três dias”, lamentou Wong.

“Claro que estas acções vão ter um efeito negativo sobre nós mas nós estamos mais preocupados por estes ataques não serem apenas contra nós, mas sim contra o futuro de Macau. De certa forma, isto é um reconhecimento do trabalho que temos vindo a desenvolver, mas esperamos que isto termine para que as eleições possam ser sobre política”, rematou Wong Kin Long.