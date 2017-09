PJ prendeu cidadã vietnamita que esfaqueou o marido

A Polícia Judiciária procedeu a detenção de uma mulher de nacionalidade vietnamita, suspeita de ter apunhalado o marido no baixo ventre. Na base do ataque, e de acordo com a emissora em língua chinesa da Rádio Macau, terá estado a suspeita de que o homem mantinha um caso extra-conjugal.

O casal, que partilha um apartamento na zona do Iao Hon com outros trabalhadores não-residentes, ter-se-á envolvido recentemente em vários discussões violentas. Uma das altercações terá terminado com o marido a esbofetear a suspeita, de 46 anos. Nesse mesmo dia, e depois do homem ter regressado a casa embriagado, a autora do ataque terá amarrado as mãos e os pés da vítima, antes de a esfaquear.

Os restantes moradores do apartamento denunciaram o caso à Policia Judiciária e o homem, que apresentava um corte com três centímetros de profundidade, acabou por ser conduzido ao hospital, onde ainda permanece. A mulher acabou por ser detida na Taipa