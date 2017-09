Ng Kuok Cheong lidera uma lista candidata à Assembleia Legislativa pela última vez

“Vão estes ser os seus últimos quatro anos na Assembleia Legislativa?”, perguntaram os jornalistas ontem a António Ng Kuok Cheong durante a apresentação do manifesto político da Associação de Próspero Macau Democrático. “Se vencer [as eleições] desta vez, sim”, respondeu Ng Kuok Cheong, determinado.

Elisa Gao

As eleições para a Assembleia Legislativa do próximo domingo são também as últimas em que Ng Kuok Cheong lidera uma lista candidata à Assembleia Legislativa (AL). O anúncio foi feito pelo próprio, ontem, numa conferência de imprensa que serviu para apresentar o programa político da candidatura que lidera, a lista da Associação de Próspero Macau Democrático. Questionado sobre o fim das suas funções enquanto deputado no hemiciclo do território, o pró-democrata respondeu, sem hesitar: “Se vencer [as eleições] desta vez, sim”.

A carreira de deputado de Ng Kuok Cheong arrancou em 1992, na 5ª legislatura da Assembleia Legislativa à época da Administração Portuguesa em Macau. Este ano, é cabeça de lista da Associação de Próspero Macau Democrático e quer tentar e testar o que denominou de “experiência fragmentada” nas eleições, já que os principais grupos políticos se apresentam ao escrutínio fragmentados: “Não vou fingir que sou aquele denominado de líder, parte de uma força política. Penso que isso não vai resultar e, por isso, digo aos meus amigos que estou a tentar participar enquanto pequeno fragmento neste caso. Somos todos fragmentos: eu sou um fragmento, Au Kam San, a Associação Novo Macau, e outros amigos também”, explicou Ng Kuok Cheong aos jornalistas.

Enquanto fragmento, Ng é o número um da lista 3. Apesar do escrutínio se prefigurar como o mais disputado de sempre, o veterano candidato deixou claro que não tenciona atacar ninguém: “Se um fragmento não ataca os amigos para obter votos, consegue este fragmento sobreviver? Eu vou tentar”, afirmou.

Ng Kuok Cheong e o companheiro de bancada Au Kam San, que está à frente da Associação de Novo Movimento Democrático, partilham um mesmo programa político.

Ng Kuok Cheong vai continuar a defender o princípio “terras de Macau para as pessoas de Macau” mas, após a passagem do tufão Hato pelo território, colocou “a solução para a questão das inundações” como o seu principal cavalo de batalha. Durante a conferência de imprensa de ontem, o candidato apresentou ainda um plano relativo à construção de um sistema de prevenção de inundações ao longo da costa oeste da Península de Macau: “Enquanto deputado, sou responsável por não ter reparado nas medidas temporárias ineficazes [na prevenção de inundações]”, disse. O candidato acrescentou, no entanto, que conseguia apenas supervisionar o Governo sobre o que poderia ou não ser feito. O Executivo tem vindo a acrescentar medidas pertinentes [na questão das cheias] subsequentemente, mas Ng Kuok Cheong não consegue perceber ainda o quão eficazes poderão ser.

Se Ng Kuok Cheong for reeleito vai, em primeiro lugar, procurar ver aprovado o um mecanismo de responsabilização dos titulares dos principais cargos públicos, pugnar pela criação de um salário mínimo e lutar pela democratização do sistema político, nomeadamente no que toca às eleições para a Assembleia Legislativa.