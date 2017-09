Malaio Michael Soyza venceu Macau Poker Cup

O malaio Michael Soyza arrecadou quase 2,04 milhões de dólares de Hong Kong, ao superiorizar-se à concorrência na 27.a edição da Macau Poker Cup, prova que se disputou até ao último domingo.

O torneio, que decorreu na sala Pokers Stars LIVE, no empreendimento City of Dreams, teve início a 25 de Agosto, propondo-se distribuir prémios no valor total de 10 milhões de dólares de Hong Kong. Segundo posicionado na competição, o alemão Martin Finger levou para casa 1,7 milhões de dólares de Hong Kong, ao passo que Zhang Wang, da República Popular da China, chamou a si o terceiro posto da classificação e arrecadou um prémio pecuniário da ordem dos 979 mil dólares de Hong Kong.

Na sexta-feira, o chinês Qiuming Qin esteve em destaque, ao superiorizar-se aos 1308 jogadores que se inscreveram no troféu Dragão Vermelho. O triunfo na competição valeu a Qiuming Qin a conquista de um prémio pecuniário no valor de 3,14 milhões de dólares de Hong Kong.