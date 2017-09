Lista 15 explica origem do financiamento para a campanha eleitoral

Lam U Tou, cabeça-de-lista da candidatura número 15, a Poder da Sinergia de Macau, desmentiu esta segunda-feira, em declarações à emissora em língua chinesa da Rádio Macau que a candidatura que lidera receba dinheiro da Federação das Associações de Operários de Macau.

O candidato foi durante alguns anos assessor dos deputados da FAOM, mas no final do ano passado assumiu a ruptura com a organização e assumiu o compromisso de se dedicar ao voluntariado durante um ano, fundando para tal a Associação Sinergia de Macau.

Depois de ter sido atacado nas redes sociais, Lam U Tou garantiu que nenhum dos membros da Associação ou da plataforma “Poder da Sinergia” recebem qualquer tipo de pagamento ou gratificação. O cabeça-de-lista da candidatura da lista 15 explicou que a Associação Sinergia de Macau é financiada pelo contributo dos cidadãos anónimos que partilham a mesma visão e as mesmas preocupações que os responsáveis pela plataforma associativa.

Lam U Tou comprometeu-se a submeter às autoridades do território o caderno de contas relativo à campanha eleitoral e mostra-se confiante de que a candidatura por si liderada possa vir a eleger pelo menos um deputado.