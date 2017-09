Jogo: Novo casino no ZAPE?

O grupo Golden Dragon Co Ltd, do empresário Chan Meng Kam, pode vir a abrir brevemente um novo espaço de jogo nas imediações do Instituto Politécnico de Macau. O novo casino deverá designar-se “Casino Royal Dragon” e integrar uma nova unidade hoteleira, de nome similar.

Fotografia: GGRAsia;

Um novo casino poderá vir a abrir portas nas imediações do Instituto Politécnico de Macau, por detrás do Hotel Rio, noticiou ontem o portal GGRAsia, especializado em notícias ligadas ao universo da indústria do jogo.

As instalações do novo espaço de jogo, designado de “Casino Royal Dragon” estão ainda, e aparentemente, a ser ultimadas. No mesmo edifício, uma outra entrada deverá, no futuro, facultar acesso às instalações de um novo Mocha Club, a rede de salas de caça-níqueis pertencente à concessionária Melco Resorts and Entertainment.

Ao portal GGRAsia, a Direcção da Inspecção e Coordenação de Jogos garantiu, numa resposta por correio electrónico, que “não recebeu qualquer comunicação oficial por parte de nenhuma das concessionárias de jogo procurando receber autorização para a abertura de um novo casino” na Zona de Aterros do Porto Exterior.

Para além do letreiro, ainda velado, que dá conta da existência de um “Royal Dragon Casino”, o edifício – que foi integralmente requalificado – apresenta numa outra fachada um letreiro com a indicação “Hotel Royal Dragon”.

O logótipo afixado nas novas instalações é similar ao que adorna, não muito longe dali, a fachada do casino-hotel Golden Dragon, uma empresa explorada pelo grupo Golden Dragon Co Ltd, liderado pelo empresário, antigo deputado e membro do Conselho Executivo, Chan Meng Kam.

O Casino hotel Golden Dragon opera mediante um contrato de prestação de serviços, sob licença da Sociedade de Jogos de Macau (SJM). O grupo Golden Dragon expolora uma segunda sala de jogos na ilha da Taipa – o casino Taipa Square – ainda que sob licença da Melco Resorts and Entertainment, a operadora de jogo liderada por Lawrence Ho.

O portal GGRAsia contactou o grupo Golden Dragon Co Ltd com o propósito de perceber se a empresa ou alguma das companhias associadas a Chan Meng Kam estão ligadas ao projecto do Casino Royal Dragon, mas não conseguiu obter qualquer esclarecimento. A Sociedade de Jogos de Macau também não respondeu às questões colocados pelo portal noticioso e que abordavam a possibilidade da concessionária liderada por Ambrose So poder vir a conceder uma nova licença de exploração de um casino ao abrigo de um contrato de prestação de serviços.

De igual modo, o GGRAsia abordou também a Melco Resorts and Entertainment a propósito da possível abertura de um novo espaço Mocha Club, não tendo obtido qualquer resposta.