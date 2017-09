Mais de meio milhar de alunos, distribuídos por 97 equipas e em representação de 22 estabelecimentos de ensino secundário do território vão disputar a 24 de Setembro, em Coloane, a edição de 2017 das “Corridas de Carros-Modelo a Energia Solar e com Condensador”. Organizada pela Companhia de Electricidade de Macau, a competição tem por objectivo aumentar a consciencialização dos alunos do território relativamente à importância da utilização de energias renováveis.

