  Ho Chio Meng quer recorrer, quando recorrer for possível

Condenado a 21 anos de prisão a 14 de Julho último, o antigo Procurador do Ministério Público não se resigna: na resposta à decisão do Tribunal de Última Instância de vetar a possibilidade de recurso a Ho Chio Meng, o antigo responsável máximo pela Procuradoria do território esclarece, através da sua equipa de defesa, que se reserva a exercer “o direito de recurso e o direito de reclamar contra a inadmissibilidade” assim que “houver previsão expressa sobre o regime de recurso nos casos em que o TUI julga em primeira instância”.

A posição foi ontem avançada por Oriana Pun ao PONTO FINAL. A advogada de de defesa de Ho Chio Meng adiantou ainda que o Tribunal de Última Instância negou por duas ocasiões o pedido, por ela endereçado, tendo em vista o propósito de obter acesso às gravações das audiências do processo.

O TUI indeferiu os pedidos, explicou Oriana Pun, fundamentando a decisão com “a inexistência do direito de recurso do sr. Ho Chio Meng”. Mediante a recusa, a equipa de defesa do antigo responsável pelo Ministério Público fez chegar ao Tribunal de Última Instância um pedido “de aclaração de sentença, com arguição de nulidades da sentença”.

A resposta da última instância foi, no entanto, similar, com o organismo a entender que não se colocava a necessidade de avançar com esclarecimentos, “julgando improcedentes todas as nulidades invocadas”.

O resto é conhecido: a 4 de Agosto, Oriana Pun apresentou o recurso junto do Tribunal de Última Instância, tendo o arguido “alegado o seu direito ao recurso, à recorribilidade da sentença e à admissibilidade do recurso, impugnado a matéria de facto e o direito aplicado”.

A resposta chegou a 15 de Agosto, com o TUI a recusar a admissão do documento, por considerar que “ao arguido não assiste o direito ao recurso”. Na resposta escrita enviada ao PONTO FINAL, Oriana Pun acusa o Tribunal de não responder a todos os fundamentos invocados pelo arguido. Sem saber muito bem a quem é lícito enviar uma reclamação, Ho Chio Meng expressou, através de requerimento, o desejo de acautelar o direito a recorrer quando a possibilidade estiver acautelada pela Lei.

