Hato: Preço da carne congelada não sofreu variações

O preço dos produtos e da carne congelada não conheceu grandes oscilações após a passagem do tufão Hato pelo território, a 23 de Agosto. A garantia foi ontem dada à emissora em língua chinesa da Rádio Macau por Ip Sio Man, presidente da Associação de Carne Congelada do território, que justificou a estabilidade dos preços praticados com o facto de haver um grande volume de produtos em stock. O dirigente diz que o impacto que a tempestade teve sobre a indústria logística vai, inevitavelmente, ter repercussões nos custos de importação e o encarecimento poderá reflectir-se a médio prazo no custo dos produtos.

