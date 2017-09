Hato adia entrega de fracções de habitação económica na Ilha Verde

A culpa é do Hato. As 2011 fracções de habitação económica de tipologia T2 e T3 que integram o complexo de habitação pública do Edifício Bairro da Areia Preta só na primeira metade do próximo ano deverão ser entregues aos futuros proprietários, adiantou ontem o Gabinete para o Desenvolvimento de Infra-estruturas em comunicado.

Na nota de imprensa, o organismo explica que as inundações registadas na zona da Ilha Verde danificaram os equipamentos electromecânicos do complexo habitacional: “O edifício não preenche os critérios previstos de vistoria e recepção, havendo necessidade de substituição ou recuperação dos equipamentos. Em resultado, o calendário do procedimento de vistoria e recepção e da entrega será afectado”, adianta o Gabinete para o Desenvolvimento de Infra-estruturas.

No comunicado que ontem enviou às redacções, o organismo estima que seja necessário pelo menos meio ano para resolver os problemas identificados. O Gabinete para o Desenvolvimento de Infra-estruturas compromete-se, no entanto, a manter mecanismos estreitos de comunicação com as entidades responsáveis pela vistoria e recepção dos equipamentos, “para que os trabalhos de vistoria e recepção possam ser acelerados”.