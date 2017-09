Fundação Rui Cunha acolhe pintura de Zhou Yu Ying e Li Xu Guo

A galeria da Fundação Rui Cunha acolhe, entre 13 e 27 de Setembro, a “Exposição de pintura chinesa de Zhou Yu Ying e Li Xu Guo”. A iniciativa surge em cooperação com a Associação de Promoção da Industria Cultural e Criativa de Macau e o Grupo de Jornal e Media do Instituto de Artes de Qingdao e Cultura da Luyart Internacional Limitada.

“O desenvolvimento da pintura contemporânea encontra-se ainda num ambiente onde coexistem imensos desafios e oportunidades. Devido não só à valorização da sociedade tradicional, mas também à herança cultural, a pintura chinesa tem vindo a receber uma grande aceitação, logo, uma valorização que nunca teve”, pode ler-se no comunicado enviado pela Fundação Rui Cunha. A instituição considera que Macau, pela sua profunda base cultural e histórica, “desempenha um importante papel na ligação entre as culturas chinesa e a ocidental. Deve assim o mundo artístico chinês apreciar e saber aproveitar as condições que esta cidade oferece para cumprir com as suas responsabilidades de promoção da criatividade da sua herança cultural”.

Segundo a mesma nota, Zhou Yu Ying foi militar, o que se faz notar “nas suas últimas obras onde desenha o deus Zhong Kui, famosa personagem mitológica, que, retratado com uma cara feroz ao longo de milhares de anos, ainda é bastante apreciado pelo povo”. Zhou Yu Ying, escreve a fundação, “dá uma interpretação especial a esta personagem, onde com traços fortes à mão livre dá-lhe um ar poderoso e imponente, onde se reflete uma intensa vivacidade. Tais traços, fortes e intensos, também se encontram nas suas pinturas de paisagens e animais, sendo um reflexo da sua personalidade persistente mas cheio de paixão”.

Já nas obras de pintura tradicional chinesa de Li Xu Guo, “certamente pela grande influência do seu mestre Zhang Da Qian, encontra-se muito a técnica de pintura de acção, onde com traços perfeitos e dignos, as suas obras demonstram uma visualidade repleta de vigor”. Li Xu Guo entende, explica a mesma nota, que, enquanto pintor, tem a obrigação “de transmitir a realidade social e libertar aquilo que chama de ‘energia positiva’”. Nas obras mais recentes do artista foram utilizadas técnicas de pintura chinesa das Dinastias Song e Yuan.