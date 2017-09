Eventual sinal 3 de tufão não impedirá acto eleitoral, garante CAEAL

A 15 de Setembro, o tufão Talim deverá atingir a província de Fujian, mas não se prevê que o território seja afectado. Ainda assim, o presidente da Comissão de Assuntos Eleitorais da Assembleia Legislativa (CAEAL) diz estar a acompanhar de perto a situação e assume que, se tal se justificar, o acto eleitoral poderá mesmo vir a ser adiado: “De acordo com a Lei Eleitoral, no dia das eleições, se devido a qualquer situação as assembleias de voto não puderem estar abertas, então tem que ser adiado. Mas, quanto a um sinal 3 de tufão, estarão abertas ao público as assembleias de voto”, assegurou ontem Tong Hio Fong.

Para o caso de se verificarem inundações na cidade, o magistrado diz existir já uma solução: “Nós temos três assembleias de voto de reserva. No caso de inundações ou corte de electricidade nós teremos assembleias de reserva para os cidadãos”.

Tong Hio Fong adiantou ainda que, entre as assembleias de voto danificadas com a passagem do tufão Hato, apenas uma não se encontra já operacional: “A maior parte já foi reparada, só falta uma assembleia, que vai concluir as suas obras de reparação no dia 15 de Setembro”. S.G.