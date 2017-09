Eleições: CAEAL não vai avaliar queixa apresentada por Rita Santos

A queixa apresentada pela mandatária da lista Nova Esperança – a propósito de alegados ataques pessoais contra José Pereira Coutinho no decorrer de um debate televisivo – apenas diz respeito à entidade organizadora, alega o presidente da CAEAL, que diz ter encaminhado a mesma queixa para a TDM. Tong Hio Fong considera ainda que a campanha eleitoral tem decorrido de forma positiva, “apesar de haver algumas irregularidades”.

Sílvia Gonçalves

A Comissão de Assuntos Eleitorais da Assembleia Legislativa (CAEAL) não vai dar seguimento à queixa apresentada pela mandatária da lista Nova Esperança, Rita Santos, na sequência de alegados ataques pessoais contra José Pereira Coutinho, ocorridos na semana passada, durante um debate organizado pelo canal em língua chinesa da TDM. Entende o presidente da comissão que a queixa apenas diz respeito à TDM, tendo encaminhado a reclamação para a estação pública de televisão. Tong Hio Fong assinalou, contudo, que qualquer candidato que se sinta difamado poderá apresentar queixa junto da Polícia de Segurança Pública. O magistrado considera ainda que a campanha eleitoral tem decorrido de forma “positiva”.

“Houve uma queixa da lista 6, mas essa actividade [o debate televisivo] é organizada pela TDM. Essa actividade não tem uma relação directa com a CAEAL”, alegou esta segunda-feira o presidente da comissão em declarações à imprensa, junto às mesas de voto instaladas no Fórum de Macau, onde o magistrado procedeu a uma simulação do acto eleitoral. Questionado sobre se não poderá o organismo que dirige intervir caso um ataque pessoal contra um candidato decorra na rua, Tong Hio Fong foi peremptório: “Se for crime, ou se o interessado achar que foi difamado por alguém, então essa pessoa tem que participar junto da polícia”. E não pode a CAEAL intervir se o mesmo se passa no âmbito de um debate televisivo organizado pela TDM? “Essa actividade é organizada pela TDM, então foi a TDM que elaborou os critérios dessa actividade. Se aceitarem esses critérios, se participarem, quer dizer que já aceitaram”, considerou.

No arranque da campanha eleitoral o presidente da CAEAL disse esperar que a mesma se realizasse “sob o princípio de ‘disputa entre cavalheiros’”. Questionado sobre se está satisfeito com o modo como estão a decorrer os debates e o tom neles utilizado, o magistrado considerou que, até ao momento, a campanha tem decorrido de modo “positivo, apesar de haver algumas irregularidades”. Tong Hio Fong deixou a ressalva: “Nós também temos um contacto estreito com a polícia para o tratamento [das queixas]. Se recebermos uma queixa nós iremos contactar com a polícia, depois a polícia vai destacar pessoal para [actuar] ‘in loco’”, explicou.

Sobre a queixa desencadeada pela situação verificada no debate da passada semana – durante o qual a candidata da lista Associação dos Cidadãos para o Desenvolvimento de Macau, Song Pek Kei, referiu o processo-crime por alegado tráfico de droga em que são arguidos os filhos de José Pereira Coutinho – Tong Hio Fong reiterou: “Foram os candidatos que aceitaram os critérios para participar nessa actividade. Se houver situações de ilegalidade, então nós vamos interferir. Se não, então nós não temos qualquer razão para interferir”.

Uma vez que a queixa foi remetida pela CAEAL para a estação de televisão, Tong Hio Fong referiu ainda que vai “aguardar resposta por parte da TDM”.

Sobre as denúncias relativas a alegados casos de propaganda eleitoral nas escolas a favor de algumas listas, o presidente da Comissão de Assuntos Eleitorais da Assembleia Legislativa assinalou que as mesmas não configuram uma ilegalidade se decorrerem no interior de instituições privadas: “De acordo com a lei eleitoral, para além de certas instituições, que têm que ter uma posição neutral, por exemplo outras instituições, privadas, como escolas, a lei não prevê situações como essas escolas”. Tong Hio Fong disse ainda não ter recebido qualquer queixa por parte de encarregados de educação.

O magistrado enunciou ontem as regras aplicáveis ao acto eleitoral do próximo domingo. Tong Hio Fong assinalou, entre outros aspectos, que a 16 de Setembro, dia de reflexão, em que não há lugar a campanha eleitoral, “as candidaturas têm que saber que não podem usar t-shirts ou camisas com os números das suas candidaturas, nem símbolos. Se sim, vão estar a cometer um crime”. Já no dia da deslocação às urnas, os eleitores “dentro de 100 metros da assembleia de voto não podem revelar qual a candidatura em que vão votar ou em que votaram”. O acto eleitoral vai decorrer entre as 9 e as 21 horas.