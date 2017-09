Coreia do Norte: Pequim deu aval a novas sanções

As autoridades do Continente garantiram esta segunda-feira, antes mesmo da reunião do Conselho de Segurança da ONU, que dão o seu apoio a uma nova leva de sanções contra o regime de Pyongyang. Pequim reiterou, no entanto, que se opõe a qualquer tipo de sanções unilaterais, decretadas fora do âmbito de abrangência da ONU.

O Governo Central afirmou esta segunda-feira que vai apoiar novas medidas contra a Coreia do Norte, horas antes do Conselho de Segurança da ONU se reunir, mas não esclareceu se sustentará a proposta norte-americana de proibir a venda de petróleo a Pyongyang.

“A China apoia as resoluções do Conselho de Segurança da ONU para adoptar novas reacções e medidas necessárias em resposta ao sexto ensaio nuclear da Coreia do Norte”, disse ontem o porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros chinês Geng Shuang em conferência de imprensa.

Geng escusou-se, no entanto, a responder se Pequim apoiará ou não a proibição da venda de petróleo ao regime de Pyongyang, proposta pelos Estados Unidos, mas recusada pela Rússia, ambos membros permanentes do Conselho de Segurança da ONU, tal como a China: “Esperamos que os membros do Conselho possam tomar as suas decisões com base no consenso (…) para elevar a voz da união face ao resto do mundo”, disse Geng.

O porta-voz sublinhou que a China sempre cumpriu com as suas obrigações internacionais, mas quis deixar clara a sua oposição a qualquer “sanção unilateral fora do âmbito do Conselho de Segurança”, um alerta que Pequim tem feito frequentemente.

O Conselho de Segurança das Nações Unidas esteve reunido na última madrugada a pedido dos Estados Unidos para votar uma resolução que poderá impor as sanções mais severas de sempre à Coreia do Norte na sequência do seu último ensaio nuclear.

A proposta norte-americana previa proibir imediatamente todas as importações de petróleo por Pyongyang e todas as exportações de têxteis norte-coreanas, mas uma versão revista divulgada por Washington aos restantes 14 membros do Conselho de Segurança na noite de domingo prevê um “embargo progressivo” sobre o petróleo destinado a Pyongyang.

Segundo diplomatas citados pela agência noticiosa francesa AFP, as duras negociações em curso há quatro dias – sobretudo com Pequim e Moscovo – levaram os Estados Unidos a suavizar o texto original no que diz respeito nomeadamente à situação dos trabalhadores expatriados norte-coreanos e à inspecção, se necessário pela força, de navios suspeitos de transportar carga proibida pelas resoluções da ONU.

A Coreia do Norte realizou, em 3 de Setembro, o seu sexto ensaio nuclear, que disse ter-se tratado de uma bomba de hidrogénio, ou bomba H miniaturizada, apta a ser colocada num míssil balístico intercontinental (ICBM).

O teste com uma bomba de hidrogénio foi o mais potente já realizado pelo regime norte-coreano e suscitou a condenação da comunidade internacional, aumentando a tensão na região.

Em Julho, aquele país asiático já tinha realizado dois disparos de ICBM.

Estas actividades nucleares e balísticas violam as resoluções das Nações Unidas, que já infligiram sete conjuntos de sanções a Pyongyang.