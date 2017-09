Concentração em Barcelona pede independência da Catalunha

Centenas de milhares de pessoas manifestaram na tarde de ontem em Barcelona o seu apoio à causa da independência da Catalunha e o direito à realização de um referendo de auto-determinação, proibido pelas instituições espanholas.

Os catalães presentes gritavam, na manifestação que ainda decorria no final da tarde, palavras de ordem a favor da independência desta região espanhola e vestiam ‘t-shirts’ a pedir o voto no “sim” no referendo de 1 de Outubro próximo.

Assinalando-se ontem, a “Diada, como é conhecido o dia que assinala a conquista de Barcelona pelo rei de Espanha Filipe V em 1714 depois de um cerco de 14 meses, é utilizada nos últimos anos para defender a causa da independência, com imagens que passam em todas as televisões do mundo de uma concentração ordeira e de grandes dimensões.

A festa deste ano serviu para mostrar nas ruas a força dos movimentos separatistas que em 1 de Outubro próximo, daqui a menos de três semanas, pretendem realizar um referendo sobre a independência da Catalunha que já foi proibido pelas instituições espanholas.

A palavra de ordem foi “A Diada do Sim”, uma alusão explícita ao sentido de voto em 1 de Outubro, que foi criticada por vários partidos que consideram ilegal a consulta popular.

Uma maioria de catalães apoia a realização de um referendo, mas uma sondagem indica que mais de metade da população da comunidade autónoma também apoia que a consulta deve ser organizada dentro do quadro legal e não apenas por uma das partes, separatista, e com a oposição do Governo central.